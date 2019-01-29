Задержанный на Пхукете россиянин согласился на экстрадицию в США

Гражданин России Антон Богданов, задержанный на Пхукете по запросу США в конце ноября, согласился на добровольную экстрадицию в штаты.

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О том, что Антон Богданов согласился на экстрадицию в США, сообщил в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«Несмотря на то, что сегодня на заседании [суда] был зачитан только недавно доставленный в Таиланд полный американский запрос на экстрадицию Богданова, он принял решение согласиться на добровольную ускоренную экстрадицию в США, отказавшись от попытки оспорить американский запрос в таиландском суде», – цитирует ТАСС слова Пронина.

Как отметил дипломат, к прежним трем обвинениям, связанным с преступлениями в области информационных технологий, американская сторона добавила еще три новых: преступный сговор, мошенничество с идентификационными документами, а также отмывание денег. Если Богданова признают виновным по всем статьям, ему может грозить до 50 лет тюрьмы.

Антон Богданов был задержан в зоне вылета международного аэропорта Пхукета 28 ноября 2018 года. Задержание, по словам самого россиянина, производилось в присутствии сотрудника ФБР США. Начальник иммиграционной службы пхукетского аэропорта Супачок Йонгста подтвердил на следующий день, что Богданов действительно был задержан по запросу США, но суть обвинений против него не раскрыл.

РИА «Новости» сейчас указывает, что его подозревают в том, что он в составе группы из трех человек осуществил успешную хакерскую атаку на сайт американской государственной организации, которая занимается налоговыми возвратами гражданам США. Объем средств, похищенных в ходе атаки, неизвестен.