Задержанные в Раваи учителя ждут конца расследования

Полиция Чалонга пока не завершила расследование в отношении двух британских граждан, задержанных 4 ноября в частной школе в Раваи по обвинению в преподавании без ворк-пермитов. При этом дело в отношении самой школы, о возбуждении которого просило Иммиграционное бюро, еще даже не начато.

Новости Пхукета

24 Ноября 2020, 11:11 AM

Дело о британских педагогах без ворк-пермитов расследует полиция Чалонга.

Руководящий следствием капитан Сомкиет Сарасин в беседе с The Phuket News рассказал, что оба предполагаемых нелегальных сотрудника Palm House International School были ознакомлены с выдвинутыми против них обвинениями, но факт нарушения закона со своей стороны отвергли. Подозреваемые были отпущены под залог, сумму которого капитан Сарасин не озвучил. При этом офицер отметил, что не боится, что они ударятся в бега.

«Они все еще находятся в Таиланде. Я не беспокоюсь. У меня их паспорта», – заявил он.

Полиция по-прежнему не называет имен самих педагогов, задержанных в ходе рейда Иммиграционного бюро в Palm House International School. Также нет информации и о том, какие объяснения они дали в свою защиту. В частности, неизвестно, признают ли они себя сотрудниками образовательного учреждения. В уже удаленной публикации на странице школы в Facebook их открыто назвали преподавателями.

«Я не могу комментировать подробности, поскольку расследование еще продолжается. Но это нормально для следствия, когда подозреваемые отвергают выдвигаемые против них обвинения. Мне нужно проверить дополнительную информацию против их заявлений. Это дело, возможно, будет завершено в следующем месяце», – заявил капитан Сарасин.

Офицер подтвердил, что расследование в отношении нанимателя иностранцев, пока не начато.

«Я пока не опрашивал владельца школы. Расследование в отношении учебного заведения займет время. Сперва должно быть закрыто дело самих британских граждан», – отметил офицер полиции Чалонга.

Напомним, что, согласно декрету от 2017 года, нелегальный найм иностранцев карается серьезными штрафами и даже тюрьмой. В частности, после публикации декрета глава пхукетского офиса Управления трудоустройства Питун Думсакорн пояснял, что «найм сотрудника путем введения его в заблуждение относительно необходимости ворк-пермита грозит нанимателю штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн бат и/или тюремным заключением на срок от трех до 10 лет за каждого обманутого иностранца». Самому иностранцу за нелегальную работу грозит от 2 тыс. до 100 тыс. бат штрафа и/или до пяти лет тюрьмы.