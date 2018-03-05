Задержанные с кораллами россиянки уже больше месяца ждут суда на Пхукете

Студентки из России, задержанные на Пхукете за хранение кораллов и ракушек, до сих пор не вернулись на родину, поскольку полиция так и не передала их дело прокурору.

5 Марта 2018 17:02:23

Фото: DMCR

О том, что дело до сих пор не дошло не только до суда, но даже до прокурора, «Новостям Пхукета» сегодня сообщил капитан Чаннаронг Праконгкы из полицейского участка Карона. Сотрудники именно этого участка задержали Лилию Карманову и Полину Ликман за незаконное хранение кораллов 1 февраля. Более суток девушки провели в тюрьме, а затем вышли под залог.

«Полиция пока не передала дело в суд. Я проверяю этих россиянок на наличие предыдущей истории совершения преступлений. Это займет еще около двух дней, затем материалы по делу будут достаточно цельными, чтобы направить их в прокурору», – заявил капитан Праконгкы.

Капитан не уточнил, по какой причине потребовалось проверять биографию 20-летней и 21-летней студенток из России на предмет совершения ими преступлений в Таиланде. Офицер не пояснил, является ли это стандартной практикой в подобных делах.

Напомним, пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о задержании Лилии Кармановой 2 февраля. О том, что вместе с ней была задержана вторая россиянка (сейчас известно, что это Полина Ликман) стало известно позже в тот же день. Соответствующую информацию подтвердило посольство России в Таиланде.

В интервью новосибирскому новостному порталу НГС.НОВОСТИ Лилия рассказала, что информацию в полицию передала хозяйка отеля Nan Inn Bungalow, где они с подругой проживали. Сами же кораллы и ракушки, за хранение которых девушкам грозят тюрьма и штраф, были приобретены на пляже у некого тайца. За сувениры Карманова и Ликман, заплатили 100 бат, при этом были уверены в том, законов не нарушали, поскольку ракушки и кораллы ими были приобретены.

«Перед отъездом [на отпуск в Таиланд] мы проштудировали, что нельзя вывозить из Таиланда и как себя вести. Так мы узнали, что, помимо прочего, нельзя вывозить необработанные ракушки и кораллы, при этом запрет не распространяется на купленные ракушки, их можно вывозить в качестве сувениров. Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке», – заявила Карманова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.

В соответствии с тайским природоохранным законодательством, россиянкам грозит до 20 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. К настоящему моменту россиянки более месяца дожидаются суда в Таиланде, оплачивая расходы на питание и проживание из собственного кармана. Отец Полины Ликман – Григорий Ликман – уже написал на своей странице в сети «ВКонтакте» о том, что семьи были вынуждены взять кредиты на оплату соответствующих расходов.