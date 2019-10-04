Задержанному с сувенирными долларами россиянину предъявили обвинения по двум статьям

Посольство Российской Федерации подтвердило информацию о задержании россиянина за игрушечные доллары.

Новости Пхукета

4 Октября 2019, 08:59 AM

В Таиланде возбуждено уголовное дело против россиянина, который привез в страну сувенирные доллары и подарил одну или несколько ненастоящих банкнот тайцам. Фото: Kurtis Garbutt / Flickr

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы консульского отдела посольства РФ в Таиланде Владимира Пронина, обвинения против россиянина выдвинуты по двум статьям о ввозе в страну и распространении фальшивой иностранной валюты.

Задержан россиянин был в тайской провинции Районг. Данная провинция является преимущественно промышленной, однако в ее состав также входит курортный остров Самет. Ранее на этой неделе прошло заседание суда по определению меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство о выходе обвиняемого под залог.

В публикации ТАСС не указывается ни имя россиянина, ни сумма залога. В более раннем материале RT указывалось, что задержанного зовут Вадим Веденяпин и он является жителем Екатеринбурга.

Изначально информацию о задержании туриста распространила на своей странице в Instagram его супруга Екатерина. Она рассказала, что во время отдыха в Таиланде Вадим подарил тайцам сувенирные доллары, купленные супругами в России в качестве игрушки для детей.

На фотографии сувенира, опубликованной изданием «Комсомольская правда», можно увидеть, что банкноты действительно напоминают настоящие, а нанесенные на них надписи «Сувенирная продукция» и «Не является платежных средством» выполнены таким образом, что не выделяются из общего дизайна банкноты.

Иллюстрация в статье «Комсомольской правда» подписана как предоставленная Екатериной Веденяпиной.

Как заявила Екатерина редакции RT, намерения расплачиваться этими купюрами у ее мужа не было. RT также приводит слова одного из друзей Вадима, заявившего, что тайцы, которым россиянин подарил сувенирные купюры, предлагали ему уладить вопрос без привлечения полиции, но тот отказался.

Сумма залога, согласно публикациям в СМИ, изначально составляла 150 бат, а затем была увеличена до 300 тыс. бат.