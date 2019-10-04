Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Задержанному с сувенирными долларами россиянину предъявили обвинения по двум статьям

Посольство Российской Федерации подтвердило информацию о задержании россиянина за игрушечные доллары.

Новости Пхукета

4 Октября 2019, 08:59 AM
В Таиланде возбуждено уголовное дело против россиянина, который привез в страну сувенирные доллары и подарил одну или несколько ненастоящих банкнот тайцам. Фото: Kurtis Garbutt / Flickr

В Таиланде возбуждено уголовное дело против россиянина, который привез в страну сувенирные доллары и подарил одну или несколько ненастоящих банкнот тайцам. Фото: Kurtis Garbutt / Flickr

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы консульского отдела посольства РФ в Таиланде Владимира Пронина, обвинения против россиянина выдвинуты по двум статьям о ввозе в страну и распространении фальшивой иностранной валюты.

Задержан россиянин был в тайской провинции Районг. Данная провинция является преимущественно промышленной, однако в ее состав также входит курортный остров Самет. Ранее на этой неделе прошло заседание суда по определению меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство о выходе обвиняемого под залог.

В публикации ТАСС не указывается ни имя россиянина, ни сумма залога. В более раннем материале RT указывалось, что задержанного зовут Вадим Веденяпин и он является жителем Екатеринбурга.

Изначально информацию о задержании туриста распространила на своей странице в Instagram его супруга Екатерина. Она рассказала, что во время отдыха в Таиланде Вадим подарил тайцам сувенирные доллары, купленные супругами в России в качестве игрушки для детей.

На фотографии сувенира, опубликованной изданием «Комсомольская правда», можно увидеть, что банкноты действительно напоминают настоящие, а нанесенные на них надписи «Сувенирная продукция» и «Не является платежных средством» выполнены таким образом, что не выделяются из общего дизайна банкноты.

Иллюстрация в статье «Комсомольской правда» подписана как предоставленная Екатериной Веденяпиной.

Как заявила Екатерина редакции RT, намерения расплачиваться этими купюрами у ее мужа не было. RT также приводит слова одного из друзей Вадима, заявившего, что тайцы, которым россиянин подарил сувенирные купюры, предлагали ему уладить вопрос без привлечения полиции, но тот отказался.

Сумма залога, согласно публикациям в СМИ, изначально составляла 150 бат, а затем была увеличена до 300 тыс. бат.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Автоцистерна со спиртом перевернулась и сгорела на трассе в Аюттхайе
Россиянин проломил крышу бара в Паттайе
Тягач с прицепом снес пешеходный мост в Сарабури
Поправки в Закон о дорожном движении вступили в силу
СМИ: Таиланд планирует отменить миграционные карточки ТМ6
Состав ВМФ Таиланда пополнится вторым транспортом-доком
Бангкок уступил Москве в рейтинге безопасных городов
На пляже в Краби нашли запутавшуюся в сетях и веревках мертвую черепаху
В ходе ограбления ювелирного магазина в Сонгкхла украдено золота на 85 млн бат
Настоятеля буддистского храма застрелили во время утренней молитвы в Трате
Ctrip разорвала отношения с тайским зоопарком на фоне сообщений о жестоком обращении с животными
Серия взрывов произошла в Бангкоке во время встречи министров иностранных дел АСЕАН
Россиянин с супругой задержаны за ложное заявление об утере паспортов
Число зарегистрированных случаев денге в Таиланде приблизилось к 50 тыс
Метеорологи прогнозируют сильнейшую засуху за десятилетие в Таиланде

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show

 