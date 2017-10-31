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Задержанного под наркотиками водителя автобуса лишат прав

Водитель туристического автобуса, задержанный за дебош в состоянии наркотического опьянения, лишится прав на управление коммерческим транспортом.

Новости Пхукета

31 Октября 2017 09:44:20

Полиция Чалонга и Департамент наземного транспорта Пхукета подтвердили, что оба ведомства примут меры в отношении водителя туристического автобуса Сунтхрона Класамута, задержанного после того, как он в состоянии наркотического опьянения устроил дебош на смотровой площадке с ветряками в Раваи.

Инцидент на смотровой площадке произошел в пятницу, 27 октября. Водитель компании An Xin Tour Co Ltd доставил к ветрякам группу туристов из Сингапура, но затем у него произошел некий конфликт с местными охранниками. По словам очевидцев, шофер оскорблял охрану и кидался камнями. Также на фото с места событий можно видеть, как он сжимает в руке палку или иной похожий предмет.

Прибывший по вызову наряд полиции задержал Сунтхрона Класамута и доставил в участок Чалонга. Проведенный тест на наркотики показал, что мужчина находился под воздействием метамфетамина.

В понедельник, 30 сентября, господин Прапай Суангкун из Департамента наземного транспорта подтвердил, что Сунтхрон Класамут будет лишен водительских прав.

«После просмотра видео, на котором было запечатлено поведение этого человек, причиненный им ущерб и созданный риск, я могу заявить, что его лицензия водителя коммерческого транспорта будет отозвана», – заявил господин Суангкун.

«Завтра [31 октября] я поговорю с его нанимателем, An Xin Tour Co Ltd, и получу от компании документы, необходимые для отзыва лицензии», – добавил он.

Капитан полиции Чалонга Сомкиет Сарасин заверил корреспондента «Новостей Пхукета», что правоохранительные органы также намерены привлечь водителя к ответственности.

«Ему будут предъявлены обвинения в управлении общественным транспортом под воздействием наркотиков», – заявил капитан Сарасин.

На вопрос о том, что именно послужило причиной инцидента на смотровой площадке, полицейский ответил, что никакой причины не было.

«Не было никакой причины, кроме того, что он был под наркотиками», – заявил офицер.

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