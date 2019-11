Задержанное в водах Пхукета браконьерское судно отправят на слом в Бангладеш

Официальные лица решили судьбу рыболовецкого судна Wisdom Sea Reefer, задержанного в сентябре прошлого года в 7 морских милях от побережья Пхукета. Корабль был задержан на основании того, что он значился в списке нарушителей правил морского рыболовства (так называемое незаконное, неподотчетное, неконтролируемое рыболовство, IUU Fishing).

Новости Пхукета

15 Ноября 2019, 09:49 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщалось год назад, судно Wisdom Sea Reefer вошла в территориальные воды Таиланда с выключенным передатчиком AIS, что само по себе является нарушением тайского законодательства. Когда корабль включил передатчик, система передала имя как Uthiawan, однако официальные лица к тому моменту уже получили информацию, что под этим новым названием может скрываться нарушитель правил морского рыболовства. Соответствующая информация оказалась достоверной. В водах Пхукета действительно находился построенный в 1977 году 102-метровый Wisdom Sea Reefer, занесенный в список IUU Индийской комиссией по океанскому промыслу тунца (IOTC).

Судно провело на Пхукете больше года, пока 14 ноября его судьба не была решена на встрече главы Морского департамента Витхайи Ямоунга и господина Варавута Тхангсука, владельца фирмы PK Shipping and Agency Co Ltd, являющейся текущим хозяином Wisdom Sea Reefer. Судно в итоге будет отправлено на разборку Читтагонг (Бангладешь), крупнейший в мире центр утилизации списанных судов. При этом владелец корабля утверждает, что изначально как раз и планировал отправить судно на разборку, а о его сомнительном прошлом не знал.

«Я приобрел судно в Камбодже за 10 млн бат и планировал отправить его на разборку в Читтагонге, продав все, что будет востребовано. Я поручил своим сотрудникам отвести корабль в Бангладеш, но он был перехвачен и арестован в тайских водах. О том, что судно значится в списке нарушителей правил рыболовства я не знал, и сам для рыболовного промысла его использовать не намеревал. Это моя вина, что я не проверил историю судна достаточно тщательно. До этого моя компания провела куплю и продажу 11 судов, и никаких проблем не было», – заявил господин Тхангсук.

Как отметил глава Морского департамента Витхайя Ямоунг, владелец Wisdom Sea Reefer был оштрафован за «нарушения, связанные с кораблем и командой». Размер уплаченного штрафа господин Ямоунг не указал.

Также чиновник добавил, что Варавут Тхангсук не стал спорить с решением об уничтожении судна и готов организовать переправку его в Читтагонг.

«Мы также отправим своих сотрудников, чтобы они проследили, что судно уничтожено», – отметил господин Ямоунг.

«Путь до Читтагонга займет четыре-пять дней, на разборку уйдет от месяца до полутора», – добавил он.