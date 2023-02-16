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Задержания таксистов продолжаются в Патонге

Полицейский участок Патонга продолжает кампанию по борьбе с нелегальными таксистами, включая водителей, оказывающих услуги на личных авто. Два человека были оштрафованы за соответствующее нарушение 15 февраля.

Новости Пхукета

16 Февраля 2023, 07:33 PM
Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

Задержания таксистов продолжаются в Патонге. Штрафуют водителей такси, работающих на личных авто. Фото: Patong Police

В сообщении полиции от 15 февраля на приводится никакой информации о том, сколько всего человек было задержано за нарушение правил коммерческих перевозок. В тексте просто указывается о задержании водителей, оказывавших услуги на машинах, зарегистрированных как личный транспорт, а не такси.

Пост сопровождается двумя коллажами фотографий с задержаний двух водителей. На снимках видны водительские удостоверения двух человек. Качество фото не позволяет прочитать информацию, но фон у водительских удостоверений желто-оранжевый, то есть оба человека имели права водителей такси, но просто работали на машинах с черно-белыми номерами. Также на фото видно, что в обоих автомобилях сидят пассажиры.

В публикации не упоминаются задержания водителей такси с зелеными номерами, но регистрацией в других провинциях. Распоряжение вице-губернатора от 3 февраля поставило их в один ряд с черными таксистами, в ответ на что они подали жалобу главе парламентского комитета по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями. Также шоферы попросили объяснить им, какой закон они нарушают, когда обслуживают клиентов вне провинции, где зарегистрированы.

Добавим, что сегодня, 16 февраля, страница Phuket Info Center опубликовала краткое сообщение для водителей зеленых такси из других провинций, в котором проинформировал их, что они приглашаются в пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) для перерегистрации. Условия смены места регистрации в публикации не указываются.

 

 

 

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