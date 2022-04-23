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Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд

Полиция Патонга задержала 25-летнего местного жителя, угрожавшего туристу револьвером на Бангла-Роуд. Инцидент произошел 22 апреля, подозреваемого задержали в тот же день.

Екатерина Ихиритова

23 Апреля 2022, 06:39 PM
Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан житель Пхукета, угрожавший туристу оружием на Бангла-Роуд. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о вооруженном мужчине, угрожающем туристу револьвером, поступило в полицейский участок около 17:00, однако к моменту прибытия сотрудников полиции на Бангла-Роуд тот уже скрылся с места событий.

Анализ записей с камер видеонаблюдения и опрос свидетелей позволил полицейским оперативно установить личность подозреваемого, которым оказался уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата по имени Киттипонг Чантхавонг. Позже в тот же день он передал себя в руки полиции в районе Университета Принца Сонгкхла в Кату.

Полиция не уточнила, при каких обстоятельства мужчина сдался полиции, но указала, что при себе у него был револьвер с холостыми патронами. При обыске в съемной квартире господина Чантхавонга в Патонге также были обнаружены рубашка и брюки, в которых мужчина был во время инцидента на Баншла-Роуд. Одежду, револьвер и боеприпасы изъяли в качестве улик.

В ходе очной ставки пострадавший турист опознал господина Чантхавонга и подтвердил, что ему угрожал именно этот человек. При этом полиция не раскрыла сути конфликта, произошедшего между иностранцем и местным жителем. Информация о том, какие обвинения предъявили мужчине, тоже отсутствует.

 

 

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