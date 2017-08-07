The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Задержан подозреваемый в убийстве подростка в буддистском храме

Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве 17-летнего бирманского юноши в храме Wat Baan Don.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Августа 2017 15:28:36

Подозреваемый Кхиттхисак Сонгкрам уже лишен монашеского сана. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Подозреваемый Кхиттхисак Сонгкрам уже лишен монашеского сана. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего Вея, жившего при храме Wat Baan Don и помогавшего местных монахам. Задержание подозреваемого подтвердил «Новостям Пхукета» подполковник Амноуй Крайвуттхианан из полицейского участка Таланга. Подозреваемый оказался наркозависимым монахом из того же храма.

«Мы задержали подозреваемого, который, как мы полагаем, убил Вея», – заявил подполковник Крайвуттхианан.

Подполковник рассказал, что после обнаружения тела Вея следователи решили допросить всех монахов из храма Wat Baan Don. Один из них – Пхра Кхиттхисак Сонгкрам – вызвал у правоохранителей подозрения, поскольку на вопросы отвечал молчанием и «выглядел пьяным». Полиция попросила монаха пройти тест на наркотики и обнаружила в моче следы запрещенных препаратов. Как выяснилось, ранее Кхиттхисак Сонгкрам был неоднократно судим.

«Мы выяснили, что ранее Кхиттхисак отбывал тюремное заключение за употребление наркотиков и убийство. После освобождения он продолжил принимать наркотики и снова попал за решетку. Когда же он вышел из тюрьмы во второй раз, родственники отправили его в буддистский храм, чтобы он стал монахом», – рассказал подполковник Сонгкрам.

По словам офицера, в храме Кхиттхисак не прекратил употреблять наркотики.

«Иногда у него случались галлюцинации, он боялся, что кто-то хочет его убить», – заявил подполковник.

«Комната, в которой он жил, находилась совсем рядом с местом, где нашли тело Вея», – добавил офицер. Предполагаемого мотива он не назвал.

Нож, которым был убит 17-летний бирманец, находится в распоряжении полиции, и сейчас следователи ожидают результатов дактилоскопической экспертизы. Если отпечатки пальце Кхиттхисака совпадут со следами на ноже, тому «сразу будут предъявлены обвинения в убийстве». К настоящему моменту ему предъявлены обвинения лишь по наркотической статье, монашеского сана он уже лишен.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.