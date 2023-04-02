Зачем так много? Самуи как место для тех, кому Пхукет не тот

Даже самому преданному фанату Einstürzende Neubauten нужно иногда слушать группу «Корни», а пхукетскому экспату – выезжать на пляж, заглядывать в туристические рестораны и кататься с горки в аквапарке. Именно с такой мыслью наш редактор в начале марта отправился на Самуи, чтобы на несколько дней окунуться в тот самый отдых в Таиланде, который люди себе представляют, когда речь заходит об этой стране. Вот рассказ о том, как получилось. Уровень предвзятости, субъективности и старческого бурчания – максимальный.

Антон Махров

Если вы живете на Пхукете и не страдает от претензий, что недостаточно часто ездите на море, то с вами что-то не так. Возможно, вы слишком редко общаетесь с троюродной тетушкой из Верхней Пышмы и пора ей позвонить.

«Когда на пляже был?» – спросит тетушка о самом главном, что ее волнует в 2023 году. Можете быть уверены, что если бы она жила на Пхукете, то ездила бы на пляж каждый день. В Москве – ежедневно гуляла бы по Арбату, а в Лондоне – сверяла время по Биг Бену.

«Да поеду я, поеду на пляж. Вот дождусь среды – и поеду. На Ламай», – в сердцах ответил я недавно, а потом прикинул и поехал на Ламай. А что? Вполне себе пляж. Да и мотобайк есть. Вполне себе мотобайк.

Неспешно на восток

Вообще-то я – стопроцентный фанат Пхукета, но если меня спросить, где лучше провести отпуск, то буду агитировать за Самуи, как герои кинофильма «День выборов» за кандидата Цаплина. Со всем рвением и полнейшей самоотдачей.

На Пхукет нужно ехать, когда ты знаешь, зачем он тебе. Когда тебе нужно что-то именно от него: тренироваться ли в Tiger Muay Thai, отдать ли ребенка в HeadStart, купить лодку и катать туриста на ловлю особо крупной рыбы ваху, да мало ли что. В отпуск же лучше ехать на Самуи, где можно снять за тысячу бат домик прямо на пляже, выйти с утра к морю и... Да, собственно, разве этого недостаточно?

Примерно такой по степени конкретики план я и имел, когда утром выехал из своего мотеля в Чалонге и начал протискиваться через пробки к мосту на материк. За мостом план оформился окончательно: сейчас мы пока едем, сейчас у нас пока все классно – а там поглядим, моя прелессссть.

Как известных мохноногих персонажей, меня вполне устраивало просто катиться куда-то на восток, доверившись придорожным указателям, хотя они явно были расставлены в 1785 году с целью запутать бирманское войско, если оно махнет рукой на форт в Таланге и решит двигаться сразу на Крунгтхеп.

От Пхукета до Донсака – примерно 300 км, которые можно преодолеть за четыре часа, а можно катиться все восемь. Я не спешил, но и особо нигде не задержился. Так, пару раз сбился с кратчайшего маршрута в пользу не кратчайшего, когда слишком уж доверял указателям, расставленным трудолюбивой, но не всегда твердой рукой Сомчай.

В Донсак я приехал к пятичасовому парому. Успешно передав за проезд на КПП, я вкатил на борт «Зумер» и скромно приткнул железную кобылу рядом с «Харли» и «Версусом» серьезных кожаных парней, также державших путь на Самуйщину на двух колесах. «Харли» и «Версус» недовольства не высказали, парни тоже. Паром сплюнул в небо дизельным перегаром и отвалил от пирса.

Туристический базис

Беглый осмотр Самуйщины в следующие дни показал, что она принципиально не изменилась и продолжает напоминать условный Карон десятилетней давности – со всеми его плюсами и минусами. Плюсов для туриста больше, так что я, пожалуй, я и дальше буду рекомендовать небезразличным мне гостям именно Самуй, а не Пхукет. Этот остров даже сейчас верен тому самому тайскому духу, за которым люди едут в Таиланд.

Встав поутру на следующий день, я двинулся на Хин Та – Хин Яй, чтобы неспешно выпить кофе с видом на дедушку, который был бы бабушкой, если бы не сами знаете что. На часах было почти восемь, но Самуй все еще спал сном библейского праведника Ноя. Он продолжил делать это и в девять, когда, я уверен, на условном Най-Харне уже можно было собрать из туристов полноценную десантно-мародерскую бригаду и отправить ее штурмовать ближайшую макашницу с лукчином. На Ламае не собралось бы и взвода, макашница могла выезжать без опаски, если бы решила зачем-то это сделать.

Та же чудесная история повторялась и в следующие дни, так что я съездил на остров к морским цыганам, пообщался с помятым после ночного загула тайцем на Хуа-Таноне, познакомил местного тинейджера с творчеством Biting Elbows и сделал еще много чего ненужного и бесполезного для процветания Ламая и окрестностей.

Я так и не понял, к которому часу Самуй выбирается из постелей, но в районе полудня уже увлеченно хрустит багетами в La Fabrique – и я этот хруст всячески одобряю. Хлеб в пекарне отличный и стоит те же 20-50 бат, что и в Yamadzaki. Однако про тайскую еду в обычных кафе сказать такое не смогу: я все-таки несколько отвык от кароновских 150 бат за пад крынг гэнг, а о том, что его можно не уметь готовить, забыл и подавно. Честно говоря, я так и не понял, где ест свой полуденный рис местное тайское население, но и само это население не бросается в глаза ни в потоке трафика, ни где-либо еще. Возможно, у тайцев какие-то свои пол-Самуя, я не знаю.

Впрочем, туристическая половина как раз и притягивает сюда иностранцев, включая экспатов. Я только потом уже понял, чем Самуи принципиально отличается от Пхукета и почему так нравится людям – здесь нет нашей избыточности и усложненности, которые подспудно считываются на Пхукете, даже если зажмуриться.

Нормальному человеку не актуально копаться в хитросплетениях пхукетских культурных пластов, тем более что замешаны они у нас слегка безумно. Гостю Таиланда, или тому, кто нашел тут «второй дом», до высокого Маханакона все эти китайские переселенцы и их обшарпанные столетние димсамные, все 76-футовые «Монте Карло» и двухлитровые «Роад глайды», весь Фестиваль Героинь и нам прик гунг сиеб. Его не интересует, из-за чьей жены Пхрайя Рассада получил лишнее отверстие в организме и что там за Гулу Лалвани пьет кофе за соседним столиком. Он не пойдет в Bebop и не пошел бы в Music Matter, а фестиваль косплея и гонки Toyota в Сапан-Хине в лучшем случае прокомментировал бы смайликом с изображением клоуна.

На Пхукете слишком много того, что банально не нужно большинству – и это напрягает. А вот Самуи как раз по-прежнему дает именно то, о чем иностранец думает на словах «отдых в Таиланде». Здесь можно загорать на пляже и пить фруктовые шейки, состоящие из сахара чуть более, чем полностью. Можно есть острый тайский супчик том ям с кокосовым молочком из банки с надписью Non-Dairy Creamer. Можно позвонить тетушке из Верхней Пышмы и шокировать рассказом о том, как пил «Самсона» и пригласил в номер Сомчая, позабыв слова «Сэнг сом» и «катой».

Пожалуй, я и сам буду время от времени ездить на Самуи в отпуск Хотя бы просто потому, что если уж ехать на пляж, то в этой формуле должно быть до конца – и ехать сотню-другую километров, и пляж как во времена фильма с Дикаприо. А еще нужно обязательно заглянуть на знаменитые острова Ко-Пханган и Ко-Мадсум. На Пхангане, говорят, настоящий простор для духовного роста. Ну а на Мадсуме – просто приличное общество.