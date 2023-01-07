Забытый в такси iPhone вернулся к туристу

Туристическая полиция Пхукета продолжает активную PR-кампанию, рассказывая о конкретных примерах помощи туристам в ситуациях, которые часто происходят на отдыхе. Мини-новости от турполиции репостятся местными СМИ как позитивный контент, что позволяет распространять как минимум контакты этого ведомства среди тех, кому они могут пригодиться.

Новости Пхукета

Туристу вернули забытый в такси iPhone 13. Неизвестно, подавал ли он заявление в полицию после утери аппарата, но если да, то это должно было помочь турполиции найти его и возвратить девайс. Фото: Phuket Tourist Police

Туристу вернули забытый в такси iPhone 13. Неизвестно, подавал ли он заявление в полицию после утери аппарата, но если да, то это должно было помочь турполиции найти его и возвратить девайс. Фото: Phuket Tourist Police

Туристу вернули забытый в такси iPhone 13. Неизвестно, подавал ли он заявление в полицию после утери аппарата, но если да, то это должно было помочь турполиции найти его и возвратить девайс. Фото: Phuket Tourist Police

Туристу вернули забытый в такси iPhone 13. Неизвестно, подавал ли он заявление в полицию после утери аппарата, но если да, то это должно было помочь турполиции найти его и возвратить девайс. Фото: Phuket Tourist Police

Последней на сегодняшний момент публикацией на странице туристической полиции в Facebook стал рассказ о том, как таксист по имени Кавинчай Пхумпхет нашел у себя в автомобиле выроненный пассажиром iPhone 13. Мужчина через Facebook связался с турполицией и попросил разыскать владельца устройства, которое сейчас стоит новым в магазине Apple около 25 тыс. бат.

Полиция приняла обращение 4 января и в течение двух дней нашла туриста. 6 января iPhone вернулся к законному владельцу, который поблагодарил и таксиста, и сотрудников турполиции.

Полиция не стала раскрывать личность мужчины. Также ничего не было сказано и о том, как полицейские разыскали туриста, если он, к примеру, сам не обратился с заявлением об утере телефона. Как бы то ни было, через два дня потерянный аппарат вернулся к владельцу.

Туристическая полиция активизировала имиджевую и информационную работу на фоне возвращения турпотока, также стали более заметны в туристических местах велосипедные патрули ведомства. Впрочем, в плане информирования населения ведомству могло бы быть полезно почаще напоминать туристам о том, как с ним связаться.

Руководитель туристической полиции генерал-лейтенант Сукхун Проммайон в недавнем в интервью Bangkok Post подтверждал увеличение частоты уличных патрулей, а также много говорил о планах по развитию мобильного приложения I Lert U. Впрочем, главной его проблемой является то, что туристы зачастую просто не знают о существовании программы для телефона, позволяющей быстро вызвать помощь. Скачать ее можно в Google Play и AppStore.

Вызов помощи с одновременной передачей геолокации, возможно, помог бы 14-летней россиянке, которую таксистка из Bolt высадила в джунглях после того, как по пути разозлилась на девочку и решила ее проучить. Мать ребенка подала заявлени в три полицейских участка, но уже после самого инцидента, когда предотвращать что-либо было поздно.

Ранее в связи с другим случаем туристическая полиция призывала жителей и гостей острова сразу обращаться к ней, если водитель везет не туда.

«Мы стараемся по максимуму использовать современные технологии для поддержки нашей работы. Мы также размещаем в аэропортах и других местах информационные щиты с призывами к иностранным гостям скачивать приложение или пользоваться горячей линией 1155», – говорил в декабре генерал Проммайон.

Самому приложению сейчас готовится большой апгрейд, в рамках которого оно будет переименовано в лаконичное и более понятное Thailand Tourist Police вместо I Lert U. В названии как минимум появится слово «Таиланд». А еще, будем надеяться, что на стартовом экране будет не только форма обязательной регистрации, но и большая тревожная кнопка красивого красного цвета.

С туристической полицией, которая позиционирует себя в качестве лучшего друга туриста (это их официальный слоган), также можно связаться через Facebook.com/TPD.Phuket. Использование этой социальной сети для россиян не запрещено. Хотя она и заблокирована в РФ, а публикация ее логотипа может считаться распространением экстремистских материалов, в Таиланде ей пользуется даже российское посольство.