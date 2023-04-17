Забытую в такси сумочку вернули туристке

Центр помощи туристам на Пхукете (TAC Phuket) и провинциальное отделение туристической полиции сообщили об успешном разрешении ситуации с потерявшей сумочку туристкой из Ирландии. Забытое в такси имущество вернул водитель после звонка официальных лиц.

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Официальные лица занялись поиском потерянной сумочки после полудня 17 апреля, когда туристка из Ирландии по имени Джиллиан обратилась за помощью в туристическую полицию Патонга, говорится в публикации TAC Phuket.

Женщина пришла в участок в районе 12:30, а в 15:00 ей уже было нужно было отправляться паромом на Пхи-Пхи.

Женщина сообщила, что, видимо, забыла сумочку с паспортом и деньгами предыдущей ночью или в местной бургерной, или в такси, на котором ехала из нее. Машина была заказана через приложение Grab, так что в нем должны были сохраниться данные о водителе.

Сотрудники TAC Phuket связались с водителем и тот сообщил, что, действительно, потерянная сумочка находится у него в машине, но он едет в провинцию Краби. Впрочем, за вознаграждение он согласился изменить свои планы.

«Водителя попросили привезти багаж на пирс в Рассаде, заплатив за машину. Он ответил, что поспешит приехать на пирс в срок. В 14:50 туристка с подругой сообщила, что получила назад сумочку, чему была очень рада», – говорится в публикации ТАС Phuket.

Официальные лица не уточнили, знал ли водитель об оставшейся у него в машине сумочке до звонка официальных лиц или проверил салон и нашел чужие вещи только после этого.