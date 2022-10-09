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Забег в поддержку школ прошел на Пхукете

Непогода не помешала школе Satree Phuket провести благотворительный забег SPK Run 2022 в поддержку образования на Пхукете.

Новости Пхукета

9 Октября 2022, 04:07 PM
Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

Забег SPK Run 2022 прошел на Пхукете 9 октября. Фото: PR Phuket

В предшествовавшей забегу официальной церемонии приняла участие заместитель министра образования Таиланда Канлайя Сопхонпанит.

Также на мероприятии присутствовали вице-губернатор Пичет Панапонг, президент Ассоциации женщин-выпускниц Пхукета Сомджай Конгкунакорн и директор Женской школы Пхукета Панья Хаттхи.

Собранные в ходе забега средства будут направлены на нужды трех пхукетских школ, по одной в каждом из округов: Laem Panwa School в округе Мыанг-Пхукет, Tha Chat Chai School в округе Таланг и Ban Bang Thong School в округе Кату.

 

 

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