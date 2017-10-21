Забег ради черепах собрал 3200 человек

Ежегодный забег в поддержку фонда Mai Khao Marine Turtle Foundation прошел на Пхукете уже в 13-й раз.

22 Октября 2017 13:00:00

Фото: Mai Khao Marine Turtle Foundation и JW Marriott Phuket

Благотворительный забег ради спасения морских черепах в 13-й раз прошел на Пхукете в воскресенье, 8 октября, и собрал внушительные 3200 участников. Соответствующие цифры озвучили организаторы по итогам Mai Khao Marine Turtle Fun Run and Mini Marathon 2017.

Мероприятие началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни в прошлом году Короле Пхукмипоне Адульядете. Затем был дан старт непосредственно соревнованиям, главным событием которых стал так называемый «забег через море», в ходе которого атлеты по мосту Sarasin Brigde добрались до материка и вернулись назад к Mai Khao Marine Turtle Foundation и JW Marriott Phuket, преодолев дистанцию в 10,2 км (мини-марафон). Одновременно прошли забеги на менее изнурительные дистанции, маршруты которых были проложены у комплекса Phuket Gateway.

Цель ежегодного Turtle Run – привлечение внимания общественности к проблеме морских черепах, заботой о которых занимается Mai Khao Marine Turtle Foundation, а также сбор средств на проекты этого фонда по реабилитации черепах, пострадавших из-за антропогенных факторов. Газета The Phuket News и радиостанция Live 89.5 традиционно выступают партнерами мероприятия.