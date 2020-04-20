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За выходные из Таиланда вывезли свыше 600 россиян

Авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии» совершили четыре вывозных рейса из Таиланда в российские регионы. В общей сложности Королевство смог покинуть 631 россиянин.

Новости Пхукета

20 Апреля 2020, 11:07 AM
S7 Airlines и «Уральские авиалинии» совершили по два вывозных рейса из Бангкока в минувшие выходные. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

S7 Airlines и «Уральские авиалинии» совершили по два вывозных рейса из Бангкока в минувшие выходные. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

Как сообщает агентство ТАСС, первым совершил посадку рейс S7 6262 авиакомпании S7 Airlines, приземлившийся во Владивостоке в 20:34 субботы, 18 апреля, по местному времени. На борту находились 195 россиян, заявивших о желании вернуться из Таиланда в Россию.

В тот же день в Екатеринбурге совершил посадку рейс U6 3782 авиакомпании «Уральские авиалинии», доставивший из Таиланда 180 россиян. Большинство были жителями Екатеринбурга и Свердловской области, но на борт также попали и жители Челябинска, которых затем доставили в свой город автобусами.

В воскресенье, 19 апреля, авиакомпания S7 Airlines совершила рейс S7 5702 по маршруту Бангкок – Новосибирск. Лайнер приземлился в Новосибирске в 18:50 по местному времени. Этим рейсом Таиланд покинули 180 россиян.

Наконец, вечером 19 апреля, был совершен рейс U6 3714 авиакомпании «Уральские авиалинии», доставивший в Кемерово еще 76 россиян (лайнер приземлился уже 20 числа). Также на этот рейс были допущены жители Новосибирской области. При этом министр туризма Кемеровской области Антон Пятковский, заявил, что больше вывозных рейсов из Таиланда в Кемерово не будет.

Как указывало агентство ТАСС в публикации от 18 апреля, на тот момент возможности покинуть Таиланд ожидали около 4 тыс. россиян, при этом 800 из них находились (и, видимо, все еще находятся) на Пхукете.

 

 

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