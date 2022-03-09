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За три часа работы на Bypass Rd. полиция выявила два нарушения

Полиция Пхукет-Тауна отчиталась о работе по контролю за соблюдением правил дорожного движения на трассе Bypass Rd. Утром 8 марта на шоссе был организован пункт дорожного контроля для проверки водителей и борьбы с нарушением ПДД. В итоге за три часа работы полицейские выявили два факта управления транспортом без прав – других нарушений замечено не было.

Новости Пхукета

9 Марта 2022, 02:01 PM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Контрольный пункт на Chalerm Phrakiat Ror IX Rd. в Рассаде был организован по распоряжению начальника полиции Пхукет-Тауна полковникаа Саравута Чупрасита и его заместителя подполковника Сатита Нурина. На дежурство на шоссе были отправлены восемь полицейских.

Согласно итоговому отчету полиции, за три часа работы восемь сотрудников полиции остановили 10 транспортных средств – два мотоцикла и восемь прочих (легковые машины, микроавтобусы, грузовики). К ответственности были привлечены двое водителей, не имевших при себе водительских удостоверений требуемых категорий.

При этом, согласно изначальной идее полицейского руководства, дежурные сотрудники должны были заниматься борьбой с широким спектром распространенных нарушений. Полный список состоит из девяти пунктов:

1. Вождение без прав

2. Езда на мотоцикле без шлема

3. Вождение с «аксессуарами»

4. Езда с не пристегнутыми ремнями

5. Использование мобильного телефона за рулем

6. Игнорирование сигналов светофора

7. Обгон на опасном отрезке дороги

8. Превышение скорости

9. Вождение в пьяном виде

Добавим, что дорожное движение на Bypass Rd. должно в постоянном режиме контролироваться камерами видеонаблюдения, однако никакой информации об их работе (и работают ли они вообще) в последнем сообщении полиции нет. Ранее правоохранители уже сталкивались с тем, что полноценно функционирующие камеры на оживленных трасса фиксируют столько нарушений, что у полиции не хватает бумаги для рассылки уведомлений о штрафах.

Полиция Пхукет-Тауна также не уточнила, почему было принято решение публично сообщить о результатах работы именно 8 марта.

 

 

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