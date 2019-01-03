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За семь праздничных дней на дорогах Пхукета погибли шесть человек

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги Семи дней опасности на дорогах Пхукета.

3 Января 2019, 11:57 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Недельная кампания по усиленному контролю за дорожным движением завершилась на Пхукете. Всего за семь дней в авариях погибли шесть человек, сообщил сегодня пхукетский офис DDPM. Травмы в результате ДТП получили 53 человека.

В общей сложности за период с 27 декабря по 2 января включительно за нарушения ПДД были оштрафована 7602 человека. Больше всего штрафов было выписано за вождение без прав (2106) и езду на мотоциклах без шлемов (3273).

Напомним, в прошлый Новый год в дорожных авариях погибли два человека. В этом году губернатор Пхукета поставил официальным лицам цель снизить показатель еще больше.

 

 

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