За семь праздничных дней на дорогах Пхукета погибли шесть человек

Недельная кампания по усиленному контролю за дорожным движением завершилась на Пхукете. Всего за семь дней в авариях погибли шесть человек, сообщил сегодня пхукетский офис DDPM. Травмы в результате ДТП получили 53 человека.
В общей сложности за период с 27 декабря по 2 января включительно за нарушения ПДД были оштрафована 7602 человека. Больше всего штрафов было выписано за вождение без прав (2106) и езду на мотоциклах без шлемов (3273).
Напомним, в прошлый Новый год в дорожных авариях погибли два человека. В этом году губернатор Пхукета поставил официальным лицам цель снизить показатель еще больше.