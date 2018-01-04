За семь дней опасности на дорогах Пхукета погибли два человека

На Пхукете завершились новогодние семь дней опасности на дорогах. Официальная статистика в этот раз лучше, чем год назад.

4 Января 2018 12:22:24

Фото: Полиция Чалонга

Согласно итоговым данным пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), за семь новогодних дней (с 28 декабря по 3 января включительно), на дорогах острова погибли два человека.

Первое ДТП с летальным исходом было зафиксировано 29 декабря в Кату, где 24-летний мотоциклист Аккарапорн Чакэу врезался в столб рядом с магазином беспошлинной торговли Shilla Duty Free на шоссе Phra Phuket Keaw Rd. От полученных травм мужчина скончался.

Вторая авария с летальным исходом произошла 30 декабря в Паклоке, где автомобиль Mercedes-Benz C350e сбил 10-летнюю школьницу Раттану Бунчуп. Спасти ребенка врачам не удалось. Находившаяся за рулем автомобиля женщина сперва скрылась с места событий, но потом явилась в полицию

В итоговый отчет DDPM за семь дней попали 46 дорожных аварий, в которых пострадали 46 человек (многие мелкие ДТП в отчет не попали).

По итогам кампании полиция отчиталась о проверке 22,2 тыс. транспортных средств. Водителям и пассажирам было выписано в районе 5 тыс. штрафов за следующие нарушения.

149 штрафов. Управление небезопасным или самовольно модифицированным мотоциклом.

356 штрафов. Езда на автомобиле с непристегнутым ремнем.

2182 штрафа. Езда на мотоцикле без зазитного шлема.

1430 штрафов. Езда без водительских прав.

143 штрафа. Превышение скорости.

143 штрафа. Проезд на красный свет.

150 штрафов. Езда по полосе встречного движения.

110 штрафов. Опасное перестроение в потоке транспорта.

133 штрафа. Использование мобильного телефона за рулем.

186 штрафов. Вождение в пьяном виде.

Напомним, в ходе прошлогодних семи дней опасности на Пхукете погибли также два человека, но число раненых в официальной статистике было выше – 81 человек. В дни кампании 2016 года на Пхукете погибли семь человек, еще 75 получили травмы.