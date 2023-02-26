За пропавшую собаку предложили награду в 10 тыс. бат

Пхукетские волонтеры ищут пропавшую в Кату собаку по кличке Нонг Дьеу. Животное потерялось 24 февраля, за помощь в обнаружении предложена награда в 10 тыс. бат.

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Призыв о помощи был опубликован в Facebook страницей House Plants в пятницу, 25 февраля, а пропало животное за день до этого. В последний раз собаку видели в районе Kathu Wittaya School.

Поиском Нонг Дьеу занимаются волонтеры, но найти собаку им пока не удалось. Изначальная награда в 5 тыс. бат к воскресенью была увеличена вдвое – до 10 тыс. В объявлении указывается, что животное боится людей.

Всех, кто располагается информацией о месте нахождения Нонг Дьеу, просят звонить по номерам 093-575 3456 и 080-719 9989.