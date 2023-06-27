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За пропавшего в Чалонге кота предложена награда в 50 тыс. бат

Владельцы породистого кота, пропавшего в Чалонге два дня назад, предлагают награду в 50 тыс. бат за информацию, которая поможет вернуть питомца домой. Порода животного указана в объявлениях как Exotic Breed, то есть экзот – короткошерстный кот, происходящий от и внешне схожий с представителями персидской породы.

Новости Пхукета

27 Июня 2023, 12:22 PM
Фото: Oxana Gosteva via Rawai Animal Lovers

Фото: Oxana Gosteva via Rawai Animal Lovers

Объявление о пропаже кота породы экзот (экзотический короткошестный кот, Exotic Breed) было размещено сегодня в нескольких профильных группах и на посвященных животным страницам в Facebook, включая страницу Rawai Animal Lovers.

В тексте говорится, что бежевый экзот пропал 25 июня в районе комплекса Shambala Sol Villas в Чалонге. Кличка и возраст животного не указаны, оттенок шерсти – бежевый. За помощь в возвращении питомца предложена награда в 50 тыс. бат. Людей, обладающих информацией о пропавшем коте, просят звонить по номеру 063-061-3376 (Андрей).

 

 

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