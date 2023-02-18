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За пропавшего абиссинского кота предложили награду в 10 тыс. бат

Хозяйка абиссинского кота Кеши, пропавшего 13 февраля в Камале, предложила награду за помощь, которая приведет к возвращению питомца. Сумма награды – 10 тыс. бат.

Новости Пхукета

18 Февраля 2023, 02:09 PM
Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Пропавшего кота Кешу в последний раз видели 13 февраля. Кот чипирован. Фото: Anastasia Vasileva / Facebook

Хозяйка полуторагодовалого абиссинца по имени Анастасия написала о пропаже кота в пхукетских группах в соцсетях 16 февраля. Изначальное сообщение не содержало информации о награде, но в комментариях Анасасие посоветовали это сделать. Хозяйка кота так и поступила, предложив за помощь 10 тыс. бат.

Пропавший Кеша – абиссинец рыжего окраса. В последний раз его видели в Камале, где живет Анастасия. Кот чипирован, номер чипа – 643194800188559.

«Мы очень хотим его найти. Пожалуйста, если вы знаете, как мне помочь, свяжитесь со мной», – попросила Анастасия.

Связаться с хозяйкой кота можно по эл. почте 8041993@gmail.com, по телефону 066-047-45-68 или через Facebook.

 

 

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