За пропавшего абиссинского кота предложили награду в 10 тыс. бат

Хозяйка абиссинского кота Кеши, пропавшего 13 февраля в Камале, предложила награду за помощь, которая приведет к возвращению питомца. Сумма награды – 10 тыс. бат.

Новости Пхукета

Хозяйка полуторагодовалого абиссинца по имени Анастасия написала о пропаже кота в пхукетских группах в соцсетях 16 февраля. Изначальное сообщение не содержало информации о награде, но в комментариях Анасасие посоветовали это сделать. Хозяйка кота так и поступила, предложив за помощь 10 тыс. бат.

Пропавший Кеша – абиссинец рыжего окраса. В последний раз его видели в Камале, где живет Анастасия. Кот чипирован, номер чипа – 643194800188559.

«Мы очень хотим его найти. Пожалуйста, если вы знаете, как мне помочь, свяжитесь со мной», – попросила Анастасия.

Связаться с хозяйкой кота можно по эл. почте 8041993@gmail.com, по телефону 066-047-45-68 или через Facebook.