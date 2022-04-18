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За праздничную неделю на дорогах Пхукета погибли четыре человека, 28 пострадали

Власти провинции Пхукет подвели итоги апрельских «семи дней опасности» на дорогах. За отчетный период – с 11 по 17 число включительно – было официально зарегистрировано 32 аварии, в которых погибли четыре человека. Еще 28 человек получили травмы.

Новости Пхукета

18 Апреля 2022, 06:21 PM
Пхукет подвел итоги «семи дней опасности на дорогах». Фото: PR Phuket

Пхукет подвел итоги «семи дней опасности на дорогах». Фото: PR Phuket

Итоги недели усиленного контроля за дорожным движением были подведены 18 апреля на совещании с участием вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама. Также на встрече присутствовал глава местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпхон Кан – именно это ведомство курируют инициативу и собирает официальную статистику.

Аварии с летальным исходом были зафиксированы 12 апреля (два человека), 15 апреля (один человек) и 17 апреля. Два человека погибли в округе Мыанг-Пхукет, еще один – в Таланге, последний – в Кату.

На дорогах больше всего инцидентов были связаны с мотоциклами. Происшествий на морском транспорте официальные лица не зафиксировали.

Во время прошлогоднего Сонгкрана за семь дней в дорожной аварии погиб один человек, травмы получил 21.

По всему Таиланду в ДТП за праздничную неделю погибли 278 человек, травмы получили 1869 человек. Год назад погибших было 277 человек, пострадали 2357.

 

 

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