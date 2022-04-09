За полгода в Таиланде арестовали 120 тыс. человек по наркотическим статьям

Правоохранительные органы Таиланда подвели итоги работы по борьбе с наркотиками в первой половине 2021-2022 фискального года (с 1 октября по 31 марта). За отчетный период по наркотическим статьям были арестованы 120 тыс. подозреваемых.

Новости Пхукета

11 Апреля 2022, 12:00 PM

Фото: Архив Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, в ходе проведенных операций полицейские изъяли 260 млн таблеток с метамфетамном (я-ба), а также 7,6 тыс. кг кристаллического метамфетамина; 53,5 тыс. кг марихуаны; 370 кг героина и 749 кг кетамина, сообщает Bangkok Post.

В ходе полицейских операций были изъяты активы на 2,4 млрд бат, включая недвижимость на 680 млн, автомобили на 817 млн, мотоциклы на 117 млн.

Полиция не привела данных за предыдущий отчетный период, но в мае прошлого года приводилась такая статистика за полгода: 193 тыс. арестованных подозреваемых, более 300 млн изъятых таблеток; 2,7 тыс. кг героина, активы на 2 с лишним млрд бат.

Согласно отчету Института юстиции Таиланд, 80% всех находящихся в тюрьмах лиц отбывают сроки по наркотическим статьям, среди которых 78% составляют связанные с незаконным оборотом метамфетамина в таблетках. Преимущественно речь идет о хранении с целью продажи, хотя и в небольших объемах.

По состоянию на ноябрь прошлого года в тюрьмах Таиланда содержались 285,6 тыс. человек (включая тех, кто был помещен под стражу на время следствия). Официальное количество мест в тюрьмах – 110 тыс., максимальное плановое число – 220 тыс. заключенных. Таким образом исправительные заведения Таиланда остаются переполненными, указывает World Prison Brief. По соответствующему показателю Таиланд является лидером среди стран Юго-Восточной Азии. При этом надо отметить, что годом ранее «население» тайских тюрем составляло 358,4 тыс. человек. Исправительные заведения также часто попадали в новости из-за вспышек коронавируса.