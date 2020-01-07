Губернатор провинции Пханг-Нга Джамрон Типаяпонгтада, фонд защиты морских черепах Mai Khao Marine Turtle Foundation и глава округа Тхай-Мыанг объявили награду в 100 тыс. бат за информацию, которая приведет к поимке лиц, причастных к разорению кладки яиц морской черепахи на пляже На-Як.

Таньялак Сакут

7 Января 2020, 09:10 AM

За похитителей черепашьих яиц объявлена награда в 100 тыс. бат. Фото: DMCR

Разоренная черепашья кладка была обнаружена утром субботы, 4 января. Патрулировавшие побережье сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сперва заметили оставленные кожистой черепахой следы на песке, а затем и обустроенное ей гнездо. Однако внутри обнаружились лишь два нежизнеспособных яйца, тогда как обычно черепахи откладывают их в количестве от 50 до 100. Сотрудники DMCR предполагают, что яйца были похищены неким злоумышленником.

«Я выплачу 50 тыс. бат любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту вора. К этой сумме будут добавлены еще 50 тыс. бат, которые предложили Mai Khao Marine Turtle Foundation и глава округа Тхай-Мыанг. Таким образом суммарная награда составит 100 тыс. бат», – заявил господин Типаяпонгтада, ранее служивший вице-губернатором и губернатором Пхукета.

«Я прошу всех объединить усилия ради защиты черепах. Я знаю, что в прошлом черепашьи яйца были популярной едой, но наше поколение уже не видит черепах во множестве, они почти вымерли», – добавил глава провинции Пханг-Нга.

«Я не представляю, кто это сделал и почему. Возможно, они решили продать яйца. Но если у вас нет денег на еду, пожалуйста, обратитесь лучше ко мне. Я обеспечу вас необходимым. Пожалуйста, не крадите черепашьи яйца. Это является преступлением в соответствии с Законом об охране дикой природы от 2019 года», – повторил губернатор Типаяпонгтада.

При этом глава нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park Харитчай Риттичуай в беседе с The Phuket News указал, что у полиции уже есть подозреваемые.

«В объективы камер видеонаблюдения попали мужчины на мотоцикле, направлявшиеся в национальный парк на рыбалку. Сейчас мы проверяем регистрационные данные транспортного средства, но личности подозреваемых пока не установили», – рассказал господин Риттичуай.

«Если вы заметите откладывающую яйца черепаху, пожалуйста, позвоните нам по номеру 076-679134. Мы оперативно прибудем на место и обеспечим безопасность кладки», – добавил он.

Напомним, что с конца прошлого года DMCR даже начал премировать людей, предоставляющих информацию о замеченных кладках черепашьих яиц. Размер премии составляет 20 тыс. бат. Несколько человек деньги уже получили.