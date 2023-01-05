За новогоднюю неделю на дорогах Пхукета погибли три человека, по всему Таиланду – 317 человек

Власти Пхукета подвели официальные итоги новогодней кампании по усиленному контролю на дорогах. За так называемые «Семь дней опасности» в авариях на острове умерли три человека: 32-летний мотоциклист и престарелые супруги на саленге. Число погибших по всей стране – 317 человек.

Новости Пхукета

Официальные итоги кампании были озвучены на совещании в администрации Пхукета в четверг, 5 января. На встрече председательствовали вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам и глава местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпорн Кан.

За последние сутки, 4 января, пхукетское отделение DDPM зарегистрировало 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Погибших не было.

Таким образом итоги всех семи дней усиленного контроля с 29 декабря по 4 января включительно следующие:

Аварии – 41 инцидент (28 годом ранее);

Пострадавшие – 42 человека (27 годом ранее);

Погибшие – 3 человека (1 годом ранее).

В статистику не вошли три смерти, произошедшие на острове 28 декабря, за день до начала кампании. Об авариях с погибшими 5 января, на следующий день поле конца недели усиленного контроля, пока не сообщалось.

Господин Родкван Йодрабам также рассказал, что всего за семь дней были оставлены 11,7 тыс. транспортных средств и выявлено 4029 нарушений правил дорожного движения. В прошлом году показатель составлял 1117 случай.

Вице-губернатор также повторил звучавшие на каждом совещании в течение недели слова о том, что самыми частыми нарушениями были опасное вождение, езда на мотоцикле без шлема, превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Господин Родкван Йодрабам не привел конкретных цифр по каждому пункту, но сказал, что во всех зафиксированных авариях участвовали мотоциклы.

Статистику в рамках проводящихся два раза в год кампаний ведет DDPM. В течение недели ведомство ежедневно публиковала таблицы с данными о ситуации на дорогах, но не прекращало и публикацию обычных общих отчетов о безопасности, в которых также есть раздел о дорожных авариях. При этом в данном случае DDPM приводит не свои данные, а статистику Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC). Согласно этим данным, ни в один из дней на дорогах Пхукета не было меньше 39 пострадавших. При этом и в статистике ThaiRSC присутствует лишь малая часть всех дорожных аварий, поскольку о значительном числе инцидентов никто никуда не сообщает.

По состоянию на полночь 29 декабря в сводной статистике ThaiRSC было зафиксировано 103 смерти и 16965 случаев получения травм с начала года в авариях на Пхукете. По некой причине годовой счетчик пока не обнулилась. И по состоянию на 18:00 четверга, 5 января, комитет говорит о 108 погибших и 17150 пострадавших.

Это заставляет предположить, что за сразу после окончания семидневной кампании на Пхукете могли погибнуть еще два человека (напомним, три неучтенных жертвы было в день до начала контроля).