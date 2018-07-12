The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

За нелегальные азартные игры на Пхукете арестованы 49 человек

Полиция задержала 49 человек в ходе двух облав в одном и том же подпольном казино в Пхукет-Тауне.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июля 2018 11:43:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первый рейд в подпольном казино, оборудованном в складском здании на Soi Chumchon Seang Suk в Пхукет-Тауне прошел в пятницу, 6 июля. Действовавшие по наводке информатора полицейские задержали более 20 человек и изъяли различное оборудование и инвентарь для азартных игр.

Впрочем, как выяснилось впоследствии, облава не помешала подпольному казино возобновить работу. Во вторник, 10 июля, полицейские прибыли на тот же самый склад и вновь обнаружили игроков. В этот раз также были задержаны более 20 игроков.

По словам полицейских, в общей сложности в ходе двух рейдов были привлечены к ответственности 49 человек. При этом в обоих случаях части игроков удалось скрыться.

В настоящий момент полицейские выясняют личность оператора подпольного казино.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Все спасены! Операция в пещере Тхам-Луанг завершилась успехом
Все спасены! Операция в пещере Тхам-Луанг завершилась успехом
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Луиза Ландграф сыграет в Америке
Луиза Ландграф сыграет в Америке
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.