За нелегальные азартные игры на Пхукете арестованы 49 человек

Полиция задержала 49 человек в ходе двух облав в одном и том же подпольном казино в Пхукет-Тауне.

12 Июля 2018 11:43:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первый рейд в подпольном казино, оборудованном в складском здании на Soi Chumchon Seang Suk в Пхукет-Тауне прошел в пятницу, 6 июля. Действовавшие по наводке информатора полицейские задержали более 20 человек и изъяли различное оборудование и инвентарь для азартных игр.

Впрочем, как выяснилось впоследствии, облава не помешала подпольному казино возобновить работу. Во вторник, 10 июля, полицейские прибыли на тот же самый склад и вновь обнаружили игроков. В этот раз также были задержаны более 20 игроков.

По словам полицейских, в общей сложности в ходе двух рейдов были привлечены к ответственности 49 человек. При этом в обоих случаях части игроков удалось скрыться.

В настоящий момент полицейские выясняют личность оператора подпольного казино.