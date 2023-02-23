За информацию об уличных гонках обещают награду в 3 тыс. бат

Правительство Таиланда призывает жителей страны сообщать в полицию о нелегальных уличных гонках и обещает по 3 тыс. бат за каждое сообщение, которое приведет к арестам.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 09:00 AM

Изъятые у стритрейсеров мотоциклы на полицейской стоянке в Бангкоке. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Patong

О готовности властей платить за информацию о стритрейсерах сообщила 22 февраля заместитель официального представителя правительства Рачада Дхнадирек. Она отметила, что присылать можно любую информацию об организаторах гонок. В случае ареста кого-либо информатору будет выплачена премия, пишет Bangkok Post.

Информация в текстовом виде принимается через горячие линии полиции 191 и 1599. Также для связи можно использовать полицейский аккаунт Royal Thai Police Forward Post в Facebook. Этим способом можно заодно передать фото и видео.

«Информаторы, чьи сообщения приведут к арестам стритрейсеров, получат за каждый случай премию в 3 тыс. бат. Премия будет зачислена на банковский счет. К настоящему моменту награду получили уже 23 человека, всего за информацию выплачено 69 тыс. бат», – сообщила госпожа Дхнадирек.

Заместитель официального представителя правительства добавила, что инициатива направлена на то, чтобы сделать дороги более безопасными, а населенные пункты – тихими.

На Пхукете традиционным местом вечерних встреч мотоциклистов-стритрейсеров всегда был парк в Сапан-Хине. При этом основную массу гонщиков составляли молодые люди на скутерах и малокубатурных мотоциклах с кустарным тюнингом или без него. Полиция время от времени наносила визиты в Сапан-Хин, но о планомерной борьбе с уличными гонщиками не сообщалось.

В последнее время в Facebook в контексте стритрейсинга и в принципе неадекватного поведения на дорогах фигурирует Патонг. В этих публикация речь идет уже не о тайских тинейджерах на скутерах с объемом двигателя 125 куб. см, а о туристах на полноценных мотоциклах и скутерах средней кубатуры – и те, и другие в местном дискурсе фигурируют как «биг байки». Больше всего вопросов у местных жителей и полиции к гражданам Франции арабского происхождения.

При этом с сентября прошлого года Таиланд ужесточил наказание за нарушения ПДД, создающие угрозу безопасности участников движения. В список попали участие в уличных гонках, организация подобных мероприятий и их реклама, а также кустарные усовершенствования техники.

За участие закон предполагает до трех месяцев тюрьмы и/или от 5 тыс. бат штрафа до 10 тыс. бат, причем наказание (в размере 1/3 от оригинального) может быть применено за намерение участвовать, то есть без самого участия в гонке.

Организаторам грозит удвоенное наказание – до шести месяцев тюрьмы и 10-20 тыс. бат штрафа. За тюнинг и подготовку мотоцикла к уличным гонкам мотомастерской может быть назначено наказание в 2/3 от наказания за участие в стритрейсинге, то есть до двух месяцев тюрьмы и/или 3,3-6,6 тыс. бат штрафа.