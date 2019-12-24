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За информацию о пропавших каякерах предложена награда

Родственники пропавших в море гражданина Польши Матеуша Юшкиевича и гражданки Таиланда Веракан Сириракон предложили награду за информацию, которая позволит найти их.

Новости Пхукета

24 Декабря 2019, 06:03 PM
Матеуш Юшкиевич и Веракан Сириракон пропали во время прогулки на каяках 7 декабря. Фото: Туристическая полиция

Матеуш Юшкиевич и Веракан Сириракон пропали во время прогулки на каяках 7 декабря. Фото: Туристическая полиция

Как подтвердила сестра пропавшего поляка Моника Юшкевич, ее семья заплатит 5 тыс. евро за информацию, которая позволит найти пару живыми и невредимыми. В свою очередь, подруга семьи пропавшей тайки Анонгкан Срисупат добавила, что они также готовы заплатить суммы в размере от 5 тыс. бат до 5 тыс. бат в зависимости от ценности сообщений и результатов, к которым приведет их получение.

Информацию можно передать работающему над поискам польскому детективу Кшыштову Рудковскому (контакты: +48 512 058 370, +48 512 206 030, Facebook.com/Patriot24.net) или госпоже Чу (тел: 085-6542969). И господин Рудковский, и госпожа Чу говорят по-английски.

О награде было объявлено после того, как официальные лица приняли решение «снизить интенсивность» поисковой операции. Раскрывая смысл выбранной формулировки, майор туристической полиции Эккачай Сири пояснил, что с 20 числа целенаправленный поиск каякеров просто не ведется. При этом офицер отказался назвать это прекращением поисковой операции.

«Это не остановка поисков. Это лишь снижение интенсивности поисков», – заявил майор, добавив, что при получении новой информации официальные лица отреагируют незамедлительно.

Как пояснил майор, активная фаза поисков с применением вертолетов и катеров продолжалась в течение первых пяти дней с момента их пропажи. С 12 декабря вертолеты были отозваны, равно как и часть лодок, внимание было переключено с открытого моря на прибрежные воды и побережье. Одновременно к поискам пропавших были подключены дайверы. Найти пропавших не удалось.

 

 

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