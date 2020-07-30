За четырехдневные выходные Пхукет принял 16 тыс. туристов

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) заявил о том, что за прошедшие четырехдневные выходные провинция приняла 16 тыс. туристов, которые принесли местной экономике 95 млн бат.

Новости Пхукета

30 Июля 2020, 02:39 PM

Фото: ТАТ Phuket

Как заявила глава офиса ТАТ на Пхукете Напассаорн Какай, заполняемость номерного фонда пхукетских отелей в период с 25 по 28 июля составила 30%. В качестве источника данных госпожа Какай назвала статистику кампании «Путешествуем вместе», запущенной властями Таиланда для стимулирования внутреннего туризма. Впрочем, участвуют в кампании лишь 80 пхукетских отелей, а предлагаемый ими льготный номерной фонд составляет лишь 5,6 тыс. единиц.

Госпожа Какай отметила, что больше всего выиграли люксовые отели, такие как Sri Panwa, Intercon и Keemala. Там заполняемость номерного фонда в долгие выходные достигала 90%.

«В среднему туристы тратили по 5,5 тыс. бат на человека в сутки, что позволило островному бизнесу получить 95 млн бат выручки», – заявила глава пхукеткого офиса ТАТ.

Среди туристов 98% составляли тайские граждане, а оставшиеся 2% – иностранцы. Очевидно, речь в данном случае идет о зарубежных резидентах Таиланда, поскольку границы страны по факту остаются закрытыми.

Госпожа Какай также отметила, что в долгие выходные наблюдалось оживление и в пхукетском аэропорту, через который проходили 27 рейсов в день, причем сами лайнеры прилетали с 80% загрузкой.

При этом глава ТАТ на Пхукете отметила, что не все прилетавшие на остров гости оставались отдыхать на нем. Некоторые из туристов отправились, к примеру, в Кхао-Лак. Впрочем, воздушный транспорт был не единственным каналом прибытия туристов на Пхукет.

«Некоторые приезжали на собственных машинах или даже мотоциклах из других частей южного Таиланда», – заявила она.

На Пхукете туристов интересовали популярные достопримечательности, пляжи, живописные места, Старый город, местные кафе, рестораны и магазины.

При этом госпожа Какай отметила, что у нее пока нет данных о числе медицинских работников, решивших отдохнуть на острове в рамках госпрограммы в благодарность медиков за их труд во время вспышки коронавируса Kamlang Jai.

«Непосредственно сейчас я не знаю числа медицинских работников, которые приеду на Пхукет. Данные будут у меня после того, как организаторы туров в рамках кампании, подадут ежемесячный отчет. Кампания будет идти с августа по октябрь», – заявила госпожа Какай.

Добавим, что особые надежды на прибытие туристов из числа медицинских работников возлагает губернатор Пхукет Наронг Вунчиеу. В видеообращении 29 июля глава провинции заявил, что рассчитывает на своего рода цепную реакцию: если участникам программы Kamlang Jai понравится отдых на Пхукете, то они прорекламируют провинцию своим друзьям и знакомым, которые тоже могут решить отдохнуть на острове. В связи с этим губернатор призвал жителей острова быть радушными хозяевами и не пытаться нажиться на первых туристов.

«Это шанс для нас показать Пхукет людям. Пожалуйста, не рассматривайте их как своих потенциальных жертв. Это тайцы, наши соседи, наши друзьям. Пожалуйста, опустите цены пониже, не завышайте стоимость еды, услуг, лодочных экскурсий и поездок на такси. Не пытайтесь нажиться на гостях, будьте приятными хозяевами. Вы сами понимаете, что есть и другие провинции, куда туристы могут поехать. Пожалуйста, заботьтесь о них. Если мы примем гостей достаточно хорошо, они поделятся своим позитивным впечатлением с друзьями. Таким образом Пхукет получит еще больше туристов», – заявил Наронг Вунчиеу.

«Также то, как мы обращаемся с внутренними туристами, транслирует хороший образ Пхукета туристам из-за рубежа. Если иностранцев это впечатлит, они вновь вернутся», – добавил он.

Губернатора поддержал и президент Туристического совета Пхукета (PTC) Сарают Маллам, который присоединился к главе провинции во время записи видеобращения.

«Поездки медицинского персонала на Пхукет – это хорошая возможность для продвижения острова. Они смогут показать прочим людям, что Пхукет – место безопасное и приятное для отдыха, где среди прочего можно попробовать свежие дары моря и местную кухню, благодаря которой Пхукет-Таун получил статус Города гастрономии ЮНЕСКО. Мы ожидаем, что Пхукет примет 50 тыс. медработников со всей страны, но количество прочих тайских туристов пока прогнозировать сложно», – заявил господин Маллам.

«Первая группа медицинских работников приедет уже скоро, а следом прибудут еще. Пожалуйста, будьте милы к ним и примите их радушно», – добавил он.

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн также уже заявил, что программа по стимулированию внутреннего туризма может быть продлена до конца года. По словам министра, данный вопрос будет обсужден с главой правительства. Речь идет о том, чтобы инициатива захватила начало высокого сезона, когда Пхукет наиболее благоприятен для отдыха.

Что касается приема зарубежных туристов в рамках проекта туристических пузырей (прием гостей из безопасных стран и территорий), то ее реализация может начаться в октябре. Ранее в качестве возможной даты назывался август, однако этот план реализован не был.