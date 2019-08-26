За 20 дней в семи провинциях южного Таиланда изъяли 190 единиц огнестрельного оружия

Шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Понгвут Понгсри подвел итоги очередной антикриминальной кампании, проходившей семи провинциях стран в течение 20 дней июля и августа.

Новости Пхукета

Как заявил генерал Понгсри на пресс-конференции 23 августа, очередной раунд антикриминальной кампании в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат проходил с 20 по 29 июля и с 3 по 12 августа

В общей сложности в рамках рейдов были задержаны почти 3,6 тыс. человек. Также полиция изъяла 190 единиц огнестрельного оружия, свыше 1,3 тыс. патронов, около 172 тыс. таблеток метамфетамина, более 6 кг метамфетамина в кристаллической форме,145 кг марихуаны, около 14,6 г героина, 6,6 кг листьев кратома и 267 л сока данного растения.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов были задержаны 238 человек, за хранение наркотиков – 2,2 тыс. человек. Также 272 человека были задержаны за участие в нелегальных уличных гонках. В это число входят как гонщики, так и другие лица, задержанные в ходе облав.

Также полиция изъяла 37 автомобилей, 685 мотоциклов и 630 предметов нелегального тюнинга, преимущественно выхлопные системы. 500 из них были демонстративно раздавлены катком перед зданием штаб-квартиры полиции по восьмому региону в Май-Кхао.