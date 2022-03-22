Южному сухопутному мосту подобрали точки начала и конца

Как заявил директор ОТР Панья Чупанит, в общей сложности выбрано по три локации в Чумпхоне и Ранонге, сообщает Bangkok Post.
- Чумпхон, Сиамский залив: Лэм-Пра-Чамхианг, Лэм-Риу и Лэм-Кхо-Кхао.
- Ранонг, Андаманское море: Ко-Та-Вуа-Дам, Ко-Сон и Лэм-Ао-Анг.
Правительство видит в Южном сухопутном мосту будущий транзитный хаб, который должен привлечь зарубежные инвестиции в тайскую экономику без отрыва от реализации флагманского проекта – Восточного экономического коридора (ЕЕС).
Впрочем, трудностей тоже немало. В частности, Южный сухопутный мост должен проходить через территории с охранным статусом, так что проект потребует деятельного участия Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Лишь после визы этого ведомства его можно будет направить в кабинет министров.
Кроме того, ОТР получило предписание подготовить презентацию проекта на 52-й конференции рабочей группы по транспорту в АТЭС и провести роад-шоу проекта в июне для привлечения внутренних и зарубежных инвесторов.
Со своей стороны ОТР запросило бюджет в 80 млн бат на проведение работ по оценке экономической целесообразности проекта, включая перспективу формирование туристических маршрутов в провинциях Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун и Пхукет.