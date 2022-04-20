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Ювелирный магазин ограбили в Паттани

Полиция Паттани продолжает поиски злоумышленника, ограбившего ювелирный магазин в торговом центре Big C в провинции Паттани на юге Таиланда.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 03:24 PM
В провинции Паттани ограбили ювелирный магазин. Фото: Bangkok Post

В провинции Паттани ограбили ювелирный магазин. Фото: Bangkok Post

В провинции Паттани ограбили ювелирный магазин. Фото: Bangkok Post

В провинции Паттани ограбили ювелирный магазин. Фото: Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на шефа полиции округа Мыанг-Паттани полковника Янпонга Убонбана, ограбление было совершено около 19:00 понедельника, 18 апреля.

Грабитель описывается как мужчина в возрасте от 25 до 35 лет ростом около 170 см. Одет злоумышленник был в черную рубашку и брюки, лицо скрывали черная маска и очки, на голове была черная панама. Мужчина несколько раз прошел мимо магазина, потом зашел за прилавок и пригрозил продавщице пистолетом.

Собрав золотые цепочки общей массой примерно на 230 г, он покинул место преступления и скрылся на зеленом мотоцикле Honda Wave в направлении центральной части города Паттани.

Отметим, что 12 апреля похожее ограбление было совершено в провинции Накхон-Ратчасима. Там одетый во все черное и вооруженный пистолетом мужчина вынес 2,3 кг золота из ювелирного магазина в супермаркете сети Lotus. Подозреваемый покинул место преступления на мотоцикле без номеров.

В обоих случаев никто из сотрудников торговых точек или посетителей не пострадал. Преступления были совершены быстро. Наличие камер видеонаблюдения грабителей не смутило.

 

 

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