Юристка из Сонгкхла объявила награду за информацию о пхукетском воре

Юристка из Сонгкхла объявила награду в 10 тыс. бат за информацию о воре, который похитил из ее автомобиля ценностей на сумму свыше 50 тыс. бат. Кража была совершена на парковке у отеля Plus Mansion в Рассаде утром 6 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Сакон Крайнара из полицейского участка Пхукет-Тауна получил сообщение о краже вещей у постояльицы Plus Mansion около 9:00 утра воскресенья, 6 октября.

На месте событий сотрудники полиции обнаружили автомобиль Nissan Sunny со столичными номерами, рядом с которым стояла владелица машины, 45-летняя юристка Кэуджай Кхундыа. Салон автомобиля был в беспорядке, личные вещи и бумаги госпожи Кхундыа были разбросаны по полу и сидениям, бардачок распахнут.

Юристка рассказала полицейским, что вместе с семьей приехала на Пхукет из Сонгкхла вечером 5 октября. Женщина планировала совместить отдых с работой – посмотреть уличные процессии в рамках Вегетарианского фестиваля и подготовиться к запланированным на 12 октября выборам президента Совета юристов Пхукета.

Около 23:30 субботы госпожа Кхундыа и ее родственники заселились в отель, планируя следующим утром отправиться на уличную процессию китайского храма в Кату. Однако на утро женщина выяснила, что в ее машину проник некий вор и похитил оставленные в салоне ценные вещи.

Юристка сообщила полицейским, что из машины были украдены золотая цепочка за 22 тыс. бат, золотой браслет за 22 тыс. бат, два золотых кольца суммарной стоимостью в 10 тыс. бат, ноутбук неуказанной цены и модели, а также 3000 бат наличными, банковские карты и удостоверение юриста.

В полицейском отчете о происшествии указывается, что в ходе осмотра автомобиля не было замечено следов взлома, однако одна из задних дверей оказалась «не до конца закрыта». Когда на это указали госпоже Кхундыа, она признала, что, возможно, забыла вечером проверить, были ли заперты все двери. При этом на парковке, где она оставила машину, находились еще два десятка транспортных средств.

Проверка камер видеонаблюдения не позволила установить, что именно произошло на парковке, однако фотография предположительного вора у следователей уже есть. Другие камеры зафиксировали, что около 6:15 утра некий мужчина приехал к гостинице на мотоцикле, зашел в фойе и похитил со стойки регистрации бумажный конверт с пожертвованиями. При этом вора не смутил и сидевший в паре метров охранник (возможно, тот дремал в своем кресле).

Как отметил подполковник Крайнара, после кражи пожертвований подозреваемый направился на отельную парковку, что позволяет предположить, что вещи из машины госпожи Кхундыа похитил он же. Полиция просит всех, кто располагает информацией о личности вора, связаться с участком Пхукет-Тауна по телефону 076-212046. В свою очередь, Кэуджай Кхундыа предложила награду в 10 тыс. бат за информацию, которая приведет к аресту подозреваемого и возвращению похищенных из автомобиля ювелирных изделий.