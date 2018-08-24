Юридическую компанию подозревают в организации незаконных сделок с недвижимостью для иностранцев

Сотрудники Департамента специальных расследований (DSI) провели обыски в тайских офисах международной юридической компании, подозревающейся в оказании услуг иностранцам по осуществлению сделок с недвижимостью в обход требований законодательства. В частности, компанию подозревают в использовании услуг номинальных тайских акционеров, за которыми на деле стояли зарубежные инвесторы.

24 Августа 2018 11:21:09

Фото: DSI

Межведомственная группа, включающая сотрудников DSI, представителей Совета по инвестициям (BOI), полицейских и других официальных лиц провела серию скоординированных рейдов на островах Пхукет и Самуи, а также в Бангкоке 15 августа. Обыски прошли на основании судебных ордеров, выданных в рамках расследования дела о незаконном участии иностранцев в сделках купли-продажи земли в Таиланде. При этом, как напоминает DSI, закон об иностранном бизнесе от 1999 года прямо запрещает иностранцам покупку земли в Таиланде.

Первый обыск прошел в пхукетском офисе компании DFDL на Soi Bang Tao 1 в тамбоне Чернг-Талей. Проводившей обыск группой руководил специалист по мошенничеству в кредитной сфере Пиясириват Ваттанаврангкун. Следователи полагают, что местный офис DFDL мог оказывать иностранцам помощь в осуществлении сделок с недвижимостью с использованием номинальных акционеров и поддельных документов для сокрытия личностей настоящих инвесторов.

Одновременно команда силовиков под руководством следователя по особым делам Ворапота Камиама нанесла визит в офис, находящийся по адресу 123/9 Moo 5, Cherng Talay. Согласно сообщению DSI, здесь располагался отдел, занимавшейся бухгалтерскими операциями для иностранных клиентов.

Третий обыск прошел на острове Самуи по адресу 17/10 Moo 1, Thawat Phakdee, а четвертый – в офисе на третьем этаже здания Rattanakan Building в Бангкоке. Операцией на Самуи руководил следователь по особым делам Джакрапоб Кхаосак, а в столице – замглавы одного из профильных управлений DSI Тавиват Сураситх.

В ходе обысков сотрудниками DSI были изъяты бумажные документы, цифровые носители информации и компьютеры. Как утверждает DSI, «предварительное изучение полученной информации предоставило свидетельства того, что иностранцы участвовали в купле-продаже более чем 80 земельных участков, включая участки под виллами и отдельно стоящими домами».

Согласно заявлению DSI, объем проводимых компанией сделок с участием иностранцев на Пхукете, в Краби, Пханг-Нга и Сураттхани составлял 2 млрд бат в год.