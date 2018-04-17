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Юлии Рыбаловой предъявлены обвинения как соучастнице ограбления обменника в Паттайе

Гражданка России Юлия Рыбалова, задержанная вместе с мужем по делу об ограблении обменника в Паттайе, проходит по делу в качестве соучастницы преступления.

Новости Пхукета

17 Апреля 2018 15:02:06

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

О том, что тайская полиция считает Юлию Рыбалову соучастницей преступления, сообщило во вторник, 17 апреля, агентство ТАСС

«Он [Николай Рыбалов] обвиняется в совершении ограбления, а его супруга проходит в деле как соучастник преступления», – сообщило агентство.

О том, что обвинения предъявлены обоим супругам, корреспонденту ТАСС сообщили и в российском посольстве.

При этом несовершеннолетняя дочь Рыбаловых уже покинула Таиланд и находится в Новосибирске.

«Девочка уже улетела. Ее родителям судом официально предъявлены обвинения, ведется следствие», – цитирует ТАСС слова заведующего консульским отделом российского посольства Владимира Соснова.

Напомним, пункт обмена валют CC Exchange у отеля Ambasador Jomtien Hotel в Паттайе был ограблен утром 14 апреля. Грабитель вынес из обменника от 600 тыс. до 1 млн бат. Вечером того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан Николай Рыбалов, пытавшийся вместе с семьей вылететь из Таиланда через аэропорт Suvarnabhumi. Выдвинутых против него обвинения Рыбалов не признал.

 

 

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