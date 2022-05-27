Юг Пхукет-Тауна частично останется без света 27 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил об отключении электричества в части Пхукет-Тауна в пятницу, 27 мая.

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Как говорится в уведомлении центрального офиса РЕА по провинции Пхукет, отключение электричества в Пхукет-Тауне связано с работами на линиях высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет в нескольких зона:

Вдоль Kra Rd. от моста Kojan Bridge (у шоурума Suzuki) на восток до Phuket Rd.;

Вдоль восточной с стороны канала Банг-Яй от моста Kojan Bridge на север до Soi Talingchan;

Вдоль западной стороны канала Банг-Яй от Sakdidejana Soi на юг до побережья моря (включая Департамент наземного транспорта);

Во всем Сапан-Хине вплоть до Kra Rd. и Ongsimphai Rd. на севере.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 (центральный офис РЕА на Пхукете) и 1129 (единая горячая линия).