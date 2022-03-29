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Юг острова временно останется без света 29 марта

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Раваи утром 29 марта.

29 Марта 2022, 12:47 AM
Зона отключения электричества 29 марта. Фото: РЕА

Зона отключения электричества 29 марта. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении, выпущенном отделение РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в самой южной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет к западу и востоку от Wiset Rd. на участке от Музея морских раковин до пирса в Раваи, включая дорогу на мыс Лэм-Кха, комплексы Evason и Andaman Cove, деревню морских цыган.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что в случае, если электричество экстренно необходимо (допустим, для питания медицинского оборудования), то следует позвонить в ведомство.

Контактные телефоны – 076-521099 и 1129.

 

 

 

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