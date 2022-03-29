Юг острова временно останется без света 29 марта

Как говорится в уведомлении, выпущенном отделение РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в самой южной части острова.
В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет к западу и востоку от Wiset Rd. на участке от Музея морских раковин до пирса в Раваи, включая дорогу на мыс Лэм-Кха, комплексы Evason и Andaman Cove, деревню морских цыган.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что в случае, если электричество экстренно необходимо (допустим, для питания медицинского оборудования), то следует позвонить в ведомство.
Контактные телефоны – 076-521099 и 1129.