Юг острова временно останется без света 29 марта

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Раваи утром 29 марта.

29 Марта 2022, 12:47 AM

Зона отключения электричества 29 марта. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении, выпущенном отделение РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в самой южной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет к западу и востоку от Wiset Rd. на участке от Музея морских раковин до пирса в Раваи, включая дорогу на мыс Лэм-Кха, комплексы Evason и Andaman Cove, деревню морских цыган.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что в случае, если электричество экстренно необходимо (допустим, для питания медицинского оборудования), то следует позвонить в ведомство.

Контактные телефоны – 076-521099 и 1129.