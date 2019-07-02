Юг мыса Панва на три часа останется без электричества 5 июля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о том, что мыс Панва на несколько часов останется без электричества в пятницу, 5 июля

Новости Пхукета

2 Июля 2019, 10:11 AM

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 12:00 дня. В указанное время электричества не будет на участке от отеля Pullman Phuket Panwa Beach Resort и до южной оконечности мыса.

Среди прочих, без центрального электроснабжения останутся пхукетский аквариум, Пхукетский центр морской биологии (PMBC), отель Baba Nest Sri Panwa Phuket, Cape Panwa Hotel, Amatara Wellness Resort и даже штаб-квартира третьего регионального командования ВМФ.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства, телефон для справок – 076-354-379.