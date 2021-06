Юбилей ресторана Rock Salt на Най-Харне

Крис Уотсон побывал на дне рождения ресторана Rock Salt и рассказывает, за что любит это место.

Крис Уотсон

Как известно, все рестораны на планете разные, но по-настоящему успешные заведения всегда объединяет один отличительный фактор: постоянное стремление к совершенству. Именно оно отличает выдающиеся места от прочих, и Rock Salt без сомнения входит в этот немногочисленный элитарный клуб. Впервые я заглянул сюда почти пять лет назад, и с тех пор ресторан не перестает превосходить мои ожидания.

Я могу по пальцам одной руки пересчитать места, которым даю такую оценку. Конечно, в случае с Rock Salt определенную роль играет расположение у самого берега моря с видом на живописную бухту, но будучи уже искушенным гурманом, я больше не позволяю очарованию картинки сбивать меня с толку при оценке.

Постоянное совершенство не имеет ничего с тем, чтобы закрепиться на какой-то высоте и удерживать ее. Это вопрос постоянной эволюции, сохранения лучшего из своего прошлого (фирменных блюд, олицетворяющих, что может предложить ресторан) и страстной работы по созданию новых вкусов, которые восхитят гостей. Именно этим и богата история Rock Salt.

Непосредственно в этой статье я расскажу о недавнем праздновании пятилетия ресторана. Впрочем, говоря о нем, начать следует со слов о его родителе и фундаменте, по-настоящему знаменательном отеле The Nai Harn, при котором ресторан и расположен. В архитектурном плане The Nai Harn отсылает к Санторини и, конечно, заслуживает места в рейтинге The Leading Hotels of the World. Из года в год он продолжает укреплять статус иконы Най-Харна, Пхукета и Таиланда.

Также было бы упущением не упомянуть временно остановивший работу проект Prime. При всей любви к Rock Salt, я должен сказать, что он в прямом и переносном смысле – новый уровень Rock Salt и даже в буквальном смысле располагается над ним. Я с трепетом вспоминаю блюда, которые пробовал в Prime до его закрытия, и скучаю по этому месту.

Впрочем, вернемся к Rock Salt. Главное в этом заведении – не виды на море, а еда. И на юбилейном ужине, на который мне вместе с другими немногочисленными счастливчиками довелось попасть, ресторан как раз сделал ставку на бережно хранимые фирменные рецепты.

Мы начали трапезу с неизменно безупречного хлеба под аккомпанемент средиземноморских заправок и оливкового масла. Затем последовали закуски, включая фритто мисто (ассорти «свежего улова» из даров моря и кусочков рыбы в хрустящем кляре), кофту из барашка с мятой и зирой и особо любимый мной тартар из желтоперого тунца, всегда освежающий, живой и яркий.

Основные блюда были под стать. Нам подали хит заведения – великолепного цыпленка пири-пири, которого, как мне сказали, никогда не уберут из меню, ибо его исключение спровоцирует бунт среди завсегдатаев.

Затем из недр дровяной печи появился приготовленный целиком красный снеппер, яркий представителя концепции «сложность в простоте», демонстрирующий талант шефа сделать так, чтобы комплексное блюдо казалось простым. И владеют этим навыком лишь лучшие из лучших поваров.

Наконец, на столе появились мидии мариньер – мидии из австралийского залива Порт-Филлип, классически приготовленные на пару с белым вином, шалотом и чесноком, а перед подачей доведенные до идеала сливками и итальянской петрушкой.

Венчала трапезу новинка меню – новаторский десерт из холодного кокосового парфе с манго, воздушным рисом, арахисом и превосходными печеньем с черным кунжутом.

Юбилейный ужин в Rock Salt позволил мне воскресить на языке вкусы фирменных блюд Rock Salt и вдумчиво насладиться ими, но за скобками остались другие кулинарные произведения, которые когда-то произвели на меня впечатления. Я вспоминаю карпаччо из говяжьей вырезки зернового откорма с выдержкой в 150 дней, приправленной майонезом с эспелетским перцем и сушеными анчоусами, что весьма изобретательно. Не могу не вспомнить я и ризотто с голубыми крабами в крабовом биске. Также стоит отметить недавно появившийся в меню немецкий десерт из оформленного в виде спагетти мороженого. Интерес вызывает и концепция этого блюда, и сочетание вкусов ванили и клубники.

За всеми великими ресторанами всегда стоят яркие личности, и Rock Salt не исключение. Нельзя не отдать должное шефу Марку Джонсу и тому вниманию к деталям, которое он всегда уделял и уделяет каждому блюду в The Nai Harn. Следует отметить и работающую с Марком талантливейшую команду кулинаров, ставших мастерами именно в Rock Salt. Невозможно забыть хозяина вечера, неизменно очаровательного генерального менеджера The Nai Harn Фрэнка Грассманна, отельера от бога, а заодно великолепного рассказчика и собеседника. Наконец, ни один ресторан не добьется успеха без превосходного обслуживающего персонала, которым в Rock Salt руководит кхун Гунг. Официанты никогда не забывают своих постоянных клиентов, даже таких не очень частых, как я.

В любую поездку на Пхукет я планирую визит в Rock Salt и зачастую ужинаю один, заказывая простой но исключительно исполненный тартар из тунца плюс стейк из черного ангуса с одним из роскошных соусов шефа Марка на выбор. Вот они простые, но столь желанные радости жизни. С днем рождения, Rock Salt!

Крис Уотсон – бывший инспектор гида «Мишлен» с 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства в Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас Крис живет в Таиланде и на регулярной основе сотрудничает с The Phuket News в качестве колумниста.