Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Юбилей ресторана Rock Salt на Най-Харне

Крис Уотсон побывал на дне рождения ресторана Rock Salt и рассказывает, за что любит это место.

Крис Уотсон

12 Июня 2021, 12:00 PM
Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Ресторану Rock Salt исполнилось пять лет.

Как известно, все рестораны на планете разные, но по-настоящему успешные заведения всегда объединяет один отличительный фактор: постоянное стремление к совершенству. Именно оно отличает выдающиеся места от прочих, и Rock Salt без сомнения входит в этот немногочисленный элитарный клуб. Впервые я заглянул сюда почти пять лет назад, и с тех пор ресторан не перестает превосходить мои ожидания.

Я могу по пальцам одной руки пересчитать места, которым даю такую оценку. Конечно, в случае с Rock Salt определенную роль играет расположение у самого берега моря с видом на живописную бухту, но будучи уже искушенным гурманом, я больше не позволяю очарованию картинки сбивать меня с толку при оценке.

Постоянное совершенство не имеет ничего с тем, чтобы закрепиться на какой-то высоте и удерживать ее. Это вопрос постоянной эволюции, сохранения лучшего из своего прошлого (фирменных блюд, олицетворяющих, что может предложить ресторан) и страстной работы по созданию новых вкусов, которые восхитят гостей. Именно этим и богата история Rock Salt.

Непосредственно в этой статье я расскажу о недавнем праздновании пятилетия ресторана. Впрочем, говоря о нем, начать следует со слов о его родителе и фундаменте, по-настоящему знаменательном отеле The Nai Harn, при котором ресторан и расположен. В архитектурном плане The Nai Harn отсылает к Санторини и, конечно, заслуживает места в рейтинге The Leading Hotels of the World. Из года в год он продолжает укреплять статус иконы Най-Харна, Пхукета и Таиланда.

Также было бы упущением не упомянуть временно остановивший работу проект Prime. При всей любви к Rock Salt, я должен сказать, что он в прямом и переносном смысле – новый уровень Rock Salt и даже в буквальном смысле располагается над ним. Я с трепетом вспоминаю блюда, которые пробовал в Prime до его закрытия, и скучаю по этому месту.

Впрочем, вернемся к Rock Salt. Главное в этом заведении – не виды на море, а еда. И на юбилейном ужине, на который мне вместе с другими немногочисленными счастливчиками довелось попасть, ресторан как раз сделал ставку на бережно хранимые фирменные рецепты.

Мы начали трапезу с неизменно безупречного хлеба под аккомпанемент средиземноморских заправок и оливкового масла. Затем последовали закуски, включая фритто мисто (ассорти «свежего улова» из даров моря и кусочков рыбы в хрустящем кляре), кофту из барашка с мятой и зирой и особо любимый мной тартар из желтоперого тунца, всегда освежающий, живой и яркий.

Основные блюда были под стать. Нам подали хит заведения – великолепного цыпленка пири-пири, которого, как мне сказали, никогда не уберут из меню, ибо его исключение спровоцирует бунт среди завсегдатаев.

Затем из недр дровяной печи появился приготовленный целиком красный снеппер, яркий представителя концепции «сложность в простоте», демонстрирующий талант шефа сделать так, чтобы комплексное блюдо казалось простым. И владеют этим навыком лишь лучшие из лучших поваров.

Наконец, на столе появились мидии мариньер – мидии из австралийского залива Порт-Филлип, классически приготовленные на пару с белым вином, шалотом и чесноком, а перед подачей доведенные до идеала сливками и итальянской петрушкой.

Венчала трапезу новинка меню – новаторский десерт из холодного кокосового парфе с манго, воздушным рисом, арахисом и превосходными печеньем с черным кунжутом.

Юбилейный ужин в Rock Salt позволил мне воскресить на языке вкусы фирменных блюд Rock Salt и вдумчиво насладиться ими, но за скобками остались другие кулинарные произведения, которые когда-то произвели на меня впечатления. Я вспоминаю карпаччо из говяжьей вырезки зернового откорма с выдержкой в 150 дней, приправленной майонезом с эспелетским перцем и сушеными анчоусами, что весьма изобретательно. Не могу не вспомнить я и ризотто с голубыми крабами в крабовом биске. Также стоит отметить недавно появившийся в меню немецкий десерт из оформленного в виде спагетти мороженого. Интерес вызывает и концепция этого блюда, и сочетание вкусов ванили и клубники.

За всеми великими ресторанами всегда стоят яркие личности, и Rock Salt не исключение. Нельзя не отдать должное шефу Марку Джонсу и тому вниманию к деталям, которое он всегда уделял и уделяет каждому блюду в The Nai Harn. Следует отметить и работающую с Марком талантливейшую команду кулинаров, ставших мастерами именно в Rock Salt. Невозможно забыть хозяина вечера, неизменно очаровательного генерального менеджера The Nai Harn Фрэнка Грассманна, отельера от бога, а заодно великолепного рассказчика и собеседника. Наконец, ни один ресторан не добьется успеха без превосходного обслуживающего персонала, которым в Rock Salt руководит кхун Гунг. Официанты никогда не забывают своих постоянных клиентов, даже таких не очень частых, как я.

В любую поездку на Пхукет я планирую визит в Rock Salt и зачастую ужинаю один, заказывая простой но исключительно исполненный тартар из тунца плюс стейк из черного ангуса с одним из роскошных соусов шефа Марка на выбор. Вот они простые, но столь желанные радости жизни. С днем рождения, Rock Salt!

Крис Уотсон – бывший инспектор гида «Мишлен» с 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства в Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас Крис живет в Таиланде и на регулярной основе сотрудничает с The Phuket News в качестве колумниста.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Современная французская кухня в L’Arome by the sea
Массаман-карри снова объявлен самым вкусным блюдом планеты по версии CNN
Проще жареного риса? Секреты одного из самых простых тайских блюд
Вышел новый гид «Мишлен» по Таиланду
C днем рождения, дорогая моя лапша!
Очарование аутентичности в Little Roma
Новый шеф-повар Kata Rocks и его блюда
Не стареющий Shakers в Раваи
Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете
Кхао ман гай: Новая встреча со старым знакомцем
Вспоминая исанскую классику
Saffron: Флагманский ресторан Banyan Tree на Пхукете
Шеф-повар из Индии пришел в Angsana Laguna Phuket
Долгий путь западной кухни на тайский стол
Вышло в свет третье издание гида Michelin по Таиланду

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 