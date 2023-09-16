Yoomoota: Вселенная о тебе на выставке Тараса Желтышева в Бангкоке

В весенних интервью российской прессе Желтышев рассказал о больших планах на будущее и анонсировал упомянутую выше первую сольную выставку Yoomoota – The Universe About You (Yoomoota – Вселенная о тебе), партнером в проведении которой согласилась выступить находящаяся там тайская 333Gallery, с которой сейчас сотрудничает Yoom.
Экспозиция в 333Gallery в в бангкокском торгово-развлекательном центре IconSiam открылась 8 сентября и доступна по 28 число. Впрочем, есть все основания полагать, что желающие окунуться в мир Yoomoota смогут это сделать и после 28 сентября – к примеру, в мастерской Тараса.
Тарас Yoom родился в Томске и после окончания школы пошел учиться на медика. В интервью Buro он признавался, что начал интересоваться дизайном еще до поступления, а после года с небольшим учебы решил, что полностью переключится на эту работу. Впрочем, Yoom оставил медицину, но медицина не оставила его – темы человеческой психологии, физиологии, химии организма пронизывают все его работы. Вернее, всю его вселенную, потому что именно к этому в итоге пришел Yoom – к созданию вселенной Yoomota, населенной разными героями, олицетворяющими человеческие эмоции, проблемы, физиологические состояния.
Yoom – лауреат целого ряда престижных премий и званий, а с июня прошлого года – русский экспат в Таиланде. Сперва он попробовал пожить на Пхукете, но через пару месяцев перебрался в Бангкок, где в итоге организовал мастерскую, обустроив под это дело сразу несколько этажей арендованного здания. А заодно и крышу.
Одного взгляда на персонажей вселенной Yoomota достаточно, чтобы понять, что тайцам они не могли не понравиться. Если показать кому-то работы Тараса и не говорить ничего об авторе... То никто и не спросит. По эстетике Yoom близок самым разным азиатским художникам: от Alex Face до MRKREME и Gantyu. Весь тайский поп-арт и особенно поп-сюрреализм близки ему как минимум визуально.
«Европейское более концептуально. Азиатское ближе к поп-арту: здесь преобладают милые персонажи и образы из мультипликации. В Азии другие культурные институции, другая культура в целом, поэтому можно встретить на рынке огромное количество милых игрушек в виде животных, картин с мультипликационными образами детей и животных. Большая часть искусства развивается в таком направлении», – говорил Yoom в недавнем интервью Buro, приуроченном как раз к выставке в Icon Siam.
«Выставка станет большим введением во вселенную Yoomoota с описанием каждого персонажа и общего концепта вселенной. Основная идея – первое появление Yoomoota в Азии и знакомство людей с ней, а по совместительству – с самими собой. Впервые в одном месте можно будет увидеть такое разнообразие объектов вокруг одной художественной вселенной. На выставке будут представлены мебель, картины, фигуры, скульптуры и инсталляции. Всего более 40 экспонатов, многие из которых будут показаны публике впервые», – анонсировал Тараc в беседе с российским изданием.
Но тем, кто живет в Таиланде, лучше все-таки не читать статьи, а сходить в IconSiam.