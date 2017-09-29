Йинглак Чинават скрылась в Дубае

Заочно приговоренная к пяти годам тюрьмы экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават скрылась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

29 Сентября 2017 08:54:17

Йинглак Чинават занимала пост премьер-министра Таиланда с 2011 по 2014 год. Фото: Nicolas Asfouri / AFP

О том, что госпожа Чинават скрылась в эмирате Дубай, где предположительно находится ее брат Таксин Чинават, сообщил на пресс-конференции глава тайского правительства Прают Чан-Оча, пишет ТАСС.

«Она в Дубае», – прямо заявил генерал Чан-Оча и добавил, что тайская полиция совместном с МИД и Интерполом будет добиваться возвращения ее на родину.

В среду Верховный суд Таиланда заочно приговорил Йинглак Чинават к пяти годам тюрьмы по так называемому рисовому делу. Госпожа Чинават была признана виновной в халатности при реализации государственной программы по залоговому выкупу риса в те годы, когда она возглавляла тайское правительство.

По инициативе госпожи Чинават государство выкупало у крестьян рис по ценам, превышающим рыночные, с целью продажи на внешних рынках. Однако в условиях падения мировых цен на рис найти покупателей за рубежом оказалось затруднительно, в результате чего бюджет, по данным следствия, понес ущерб в размере более 500 млрд бат.