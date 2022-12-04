Языковые школы проверят рамках дела китайских триад

В рамках расследования дела против бизнесмена Тухао будут проверены языковые школы, сотрудничавшие с китайским бизнесом. Также проверки планируются и в отношении ряда сотрудников Иммиграционного бюро, заявил курирующий расследование заместитель начальник полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан, который ранее сам возглавлял национальное иммиграционное ведомство.

Новости Пхукета

Полиция уже арестовала Тухао (справа в черной маске) и наложила арест на его активы, включая бизнес, дома и самолеты. Однако именно деньги найти пока не удалось. Фото: Bangkok Post

Полиция уже арестовала Тухао и наложила арест на его активы, включая бизнес, дома и самолеты. Однако именно деньги найти пока не удалось. Фото: Bangkok Post

Полиция уже арестовала Тухао и наложила арест на его активы, включая бизнес, дома и самолеты. Однако именно деньги найти пока не удалось. Фото: Google Maps

Полиция уже арестовала Тухао и наложила арест на его активы, включая бизнес, дома и самолеты. Однако именно деньги найти пока не удалось. Фото: Google Maps

Полиция уже арестовала Тухао и наложила арест на его активы, включая бизнес, дома и самолеты. Однако именно деньги найти пока не удалось. Фото: Bangkok Post

Как объявил генерал Хакпан 3 декабря, следствие уже установило, что связанные с китайскими триадами структуры владели минимум одной языковой школой, занимавшейся оформлением студенческих виз для иностранных граждан в интересах теневого бизнеса, пишет Bangkok Post.

Генерал Хакпан пока не озвучил название указанной школы, а также не уточнил, сколько всего подобных фирм могли обслуживать интересы «китайского криминального синдиката, предположительно связанного с бизнесменом Чайянатом (Тухао или Ду Хао) Корнчайянатом». В публикации Bangkok Post от 4 декабря, основанной на заявлении генерала Хакпана, говорится о «фондах и школах» во множественном числа. Также в статье приводятся слова генерала о неком «брокере», который «помогал банде находить школы для этой цели» и имя которого будет раскрыто.

В свою очередь, упоминание «фондов» дает основании предположить, что триады могли оформлять для своих сограждан не только фиктивные образовательные визы, но и о визы других, менее распространенных, категорий.

Кроме того, вернувшийся в высшие эшелоны полиции генерал Хакпан заявил о расследовании в отношении «определенных» сотрудников Иммиграционного бюро, которое сам некогда возглавлял. По его словам, ряд служащих, имеющих статус сотрудников полиции, подозреваются в «халатности» при проверке въезжавших в страну иностранцев.

Иммиграционное ведомство, ведущее паспортный контроль на границах и отвечающее за разрешения на пребывание в страны, организационно является одним из подразделений Королевской полиции Таиланда и входит в структуру Министерства внутренних дел. В свою очередь, выдающие визы посольства проходят «по другому ведомству» – они относятся к Министерству внутренних дел.

Китайские миллиарды

Расследование в отношении Тухао и других предполагаемых лидеров китайских триад началось с рейда в бангкокском ночном клубе Kinling, обслуживавшем граждан КНР. В заведении были обнаружены наркотики, также у многих посетителей оказались положительными анализы на запрещенные вещества в организме.

Судебный ордер на арест Тухао был выдан по обвинению в причастности к наркоторговле, но следствие прямо заявляет, что считает его одним из лидеров китайской организованной преступности в Таиланде, ведущей легальный, «серый» и полностью криминальный бизнес.

29 и 30 ноября правоохранительные органы провели серию арестов, обысков и изъятий активов в рамках дела против китайских триад. В частности, на Пхукете был наложен арест на восемь фирм, в которых Тухао значится акционером. Большинство из них – ориентированный на китайцев туристический бизнес в Вичите, включая компании Modern Latex, Queen Legend, Modern Gems, Royal Park.

Полиция указала, что арест был наложен на фирмы с зарегистрированным капиталом в 170 млн бат, однако эта сумма явно ниже активов компаний. В частности, на Modern Latex был зарегистрирован один из личных самолетов Тухао. Второй бизнес-джет был оформлен на некую фирму из Самут-Пракана, причем этот самолет вызвал к себе повышенный интерес следователей, поскольку специальное обученная полицейская собака почуяла в нем следы наркотиков. Пилот, по словам генерала Хакпана, сейчас дает показания.

По состоянию на 3 декабря в рамках дела были арестованы более 100 человек, включая нескольких других предполагаемых лидеров отдельных триад, таких как Тухао. Среди обвинений – участие в торговле наркотиками, использование подложных документов, оказание услуг номинальных акционеров в интересах иностранных граждан и другие.

Отдельным моментом остается поиск, собственно, денег господина Тухао. Выступая 2 декабря, генерал Хакпан отметил, что на счетах бизнесмена обнаружили всего 100 тыс. бат, что едва ли соответствует масштабам деятельности человека, имевшего в своем распоряжении два личных самолета.

В рамках части расследования, направленной на поиск денег, разыскиваются три человека, которые могли помогать Тухао в сокрытии финансов – некая госпожа Патчарин, некая госпожа Сучада и не названный «бывший инспектор полиции». Полиция не сказала, о каких суммах может идти речь, но это едва ли вторые 100 тыс. или даже 170 млн в уставном капитале туристических фирм.

При этом супруга Тухао также является высокопоставленной сотрудницей полиции и родственницей бывшего главы правоохранительных органов и вице-премьера страны. Впрочем, следователи подчеркивают, что не считают женщину причастной к деятельности мужа. Даже ее имя открыто не называется в публикациях о ходе расследования, хотя генерал Хакпан сейчас информирует СМИ о прогрессе почти в ежедневном режиме.