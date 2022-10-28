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Ярмарки доступных товаров Lot 20 пройдут у мечетей в Раваи

На Пхукете продолжается серия ярмарок Министерства коммерции, на которых товары из утвержденного ведомством перечня предлагаются покупателям с заранее установленными скидкам, превышающими по некоторым позициям 40%.

Новости Пхукета

29 Октября 2022, 09:00 AM
Муниципалитет Раваи приглашает жителей на ярмарки Lot 20. Фото: Муниципалитет Раваи

Муниципалитет Раваи приглашает жителей на ярмарки Lot 20. Фото: Муниципалитет Раваи

Шесть ярмарок доступных товаров пройдут на Пхукете 29-31 октября. Изображение: Минторговли

Шесть ярмарок доступных товаров пройдут на Пхукете 29-31 октября. Изображение: Минторговли

В ближайшие шесть дней ярмарки Lot 20 будут проходить в тамбоне Раваи на юге Пхукета. С 29 по 31 октября покупателей ждут перед мечетью в пятом мубане Раваи, с 1 по 3 ноября – перед мечетью в седьмом мубане. Ярмарки будут открыты с 9:00 утра до 17:00 дня.

Названия самих мечетей в публикации муниципалитета не приводятся. Однако к пятому мубану относится восточная сторона Wiset Rd. к югу от кольца Чалонга, где находится мечеть Aowalul Hidayah Mosque (на Wiset Rd. есть указатель). А через седьмой мубан проходит участок Saiyuan Rd., где находится мечеть Noorul Ibadah Moqsuе (она стоит прямо на главной дороге).

На ярмарках Lot 20 покупателям предлагаются более 80 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, начиная от мяса и яиц и заканчивая средствами для уборки. Ассортимент составляют именно базовые товары.

Ярмарки Lot 20 проходят во всех провинциях Таиланда вплоть до 12 ноября. Министерство коммерции выделило почти половину миллиарда бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам по всей стране.

Размер скидок варьируется в широком диапазоне (вот, к примеру, прейскурант на тайском языке с одной из предыдущих ярмарок).

Всего с 29 по 31 октября на Пхукете будут проходить шесть ярмарок Министерства коммерции. Локации следующие:

1. Muslim Witthaya School, Ко-Кэу;
2. Wat Tai School, Чалонг;
3. Phatthana Rd,. Пхукет-Таун;
4. Мечеть в пятом мубане Раваи;
5. Парк на Hong Yok Uthit Rd., Пхукет-Таун;
6. Anuphasmanorom Village, Вичит.

 

 

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