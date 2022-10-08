Ярмарки доступных товаров Lot 20 продолжаются на Пхукете

На ярмарках Lot 20 покупателям предлагаются более 80 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, начиная от мяса и яиц и заканчивая средствами для уборки.
Минторговли выделило почти половину миллиарда бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам. Размер скидок варьируется в широком диапазоне.
Ярмарки Lot 20 на Пхукете являются передвижными. Локации на эти выходные (8-10 октября) следующие:
- Раваи – у здания муниципалитета;
- Карон – у храма Wat Karon (Wat Suwankhirikhet);
- Патонг – у общественного павильона в сообществе Нанай;
- Калим – рядом с Kalim School на Soi Phra Barami 6;
- Срисунтхорн – у здания муниципалитета;
- Паклок – у мечети Rao Tor Thun Mustakin Mosque.
Ярмарки Lot 20 будут проходить при поддержке Минторговли по всей стране вплоть до 12 ноября.