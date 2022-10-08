Ярмарки доступных товаров Lot 20 продолжаются на Пхукете

Пхукетский офис Министерства торговли продолжает серию ярмарок Lot 20, на которых жители провинции могут купить базовые продукты питания и товары повседневного спроса по сниженным ценам. Скидку обеспечивает Минторговли.

Новости Пхукета

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 покупателям предлагаются более 80 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, начиная от мяса и яиц и заканчивая средствами для уборки.

Минторговли выделило почти половину миллиарда бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам. Размер скидок варьируется в широком диапазоне.

Ярмарки Lot 20 на Пхукете являются передвижными. Локации на эти выходные (8-10 октября) следующие:

Раваи – у здания муниципалитета;

Карон – у храма Wat Karon ( Wat Suwankhirikhet );

Wat Suwankhirikhet Патонг – у общественного павильона в сообществе Нанай;

Калим – рядом с Kalim School на Soi Phra Barami 6;

Kalim School на Soi Phra Barami 6; Срисунтхорн – у здания муниципалитета;

Паклок – у мечети Rao Tor Thun Mustakin Mosque.

Ярмарки Lot 20 будут проходить при поддержке Минторговли по всей стране вплоть до 12 ноября.