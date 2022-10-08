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Ярмарки доступных товаров Lot 20 продолжаются на Пхукете

Пхукетский офис Министерства торговли продолжает серию ярмарок Lot 20, на которых жители провинции могут купить базовые продукты питания и товары повседневного спроса по сниженным ценам. Скидку обеспечивает Минторговли.

Новости Пхукета

8 Октября 2022, 12:48 PM
На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 посетители могут купить базовые продукты и товары для дома со скидкой. Фото: Phuket Commerce Office

На ярмарках Lot 20 покупателям предлагаются более 80 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, начиная от мяса и яиц и заканчивая средствами для уборки.

Минторговли выделило почти половину миллиарда бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам. Размер скидок варьируется в широком диапазоне.

Ярмарки Lot 20 на Пхукете являются передвижными. Локации на эти выходные (8-10 октября) следующие:

  • Раваи – у здания муниципалитета;
  • Карон – у храма Wat Karon (Wat Suwankhirikhet);
  • Патонг – у общественного павильона в сообществе Нанай;
  • Калим – рядом с Kalim School на Soi Phra Barami 6;
  • Срисунтхорн – у здания муниципалитета;
  • Паклок – у мечети Rao Tor Thun Mustakin Mosque.

Ярмарки Lot 20 будут проходить при поддержке Минторговли по всей стране вплоть до 12 ноября.

 

 

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