Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ярмарка вакансий проходит на Пхукете

Более 80 компаний самого разного профиля и размера принимают участие в ярмарке вакансий Job Expo Phuket 2023, начавшейся вчера в Central Floresta и завершающейся сегодня вечером. Участники предлагают соискателям свыше 5 тыс. различных возможностей трудоустройства.

Новости Пхукета

24 Июня 2023, 12:26 PM
Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первый день Job Expo Phuket 2023 в Central Floresta. Фото: PR Phuket

На церемонию открытия ярмарки 23 июня из Бангкока приехал постоянный секретарь Управления профессионального образования Сутхеп Читайявонг. От лица администрации провинции присутствовал вице-губернатор Данай Сунантарод. Также присутствовал представители Минтруда и входящих в него Департамента трудоустройства и Департамента развития трудовых навыков.

Выступая на открытии Job Expo Phuket 2023, господин Читайявонг заявил, что цель ярмарки – «создание рабочих мест, создание карьер, повышение качества жизни, поддержка устойчивого и ответственного развития».

Господин Читайявонг не мог не упомянуть пандемию коронавируса, последствия которой по-прежнему ощущают во многих отраслях. Для Пхукета этот вопрос особенно болезненный, поскольку за годы без туризма остров лишился людей, на которых эта отрасль держалась. Вынужденные искать новую работу, они до сих пор не спешат возвращаться в индустрию гостеприимства.

На Job Expo Phuket 2023, как несложно догадаться, вакансиям в туристической отрасли уделено особо внимание. Как отметил постоянный секретарь Читайявонг, ярмарка должна сэкономить силы и средства всем сторонам.

В ситуации, когда пхукетские отели и рестораны вывешивают списки своих срочных вакансий на билбордах в центре Пхукет-Тауна, это, действительно, актуально. Также соискатели могут побеседовать с консультантами по трудоустройству и развитию карьеры, поскольку поиск работы – это тоже навык, требующий знаний.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Регистрация новых компаний в турбизнесе продолжает расти
Пхукет проиграл борьбу за выставку Expo 2028
Зарубежный турпоток на Пхукет восстановился до 70% от уровня 2019 года
На Пхукете не выявили аномального роста цен на продукты
Инфляция в Таиланде замедлилась до уровня 2021 года
Турпоток из России на Пхукет за месяц упал вдвое
ТАТ возглавит выпускница английского университета с 24 годами опыта в туризме
Россияне остаются вторыми по массовости покупателями недвижимости в Таиланде
Круизный лайнер Mein Schiff 5 сделал прощальную остановку на Пхукете
Бум регистрации новых компаний в турбизнесе продолжается в Таиланде
Турпоток на Пхукет в низкий сезон ждут на уровне 50% от 2019 года
Тайский Сбербанк предлагает льготные кредиты на солнечные панели и электромобили
Тайские рабочие потребовали увеличения зарплат в Первомай
Прибытия на Пхукет из России упали на треть в апреле
Турбизнес Пхукета провел три роуд-шоу в Китае

 

The Pavilions Phuket
PYZHAK EXCHANGE
Thai Residential

 