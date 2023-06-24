Ярмарка вакансий проходит на Пхукете

Более 80 компаний самого разного профиля и размера принимают участие в ярмарке вакансий Job Expo Phuket 2023, начавшейся вчера в Central Floresta и завершающейся сегодня вечером. Участники предлагают соискателям свыше 5 тыс. различных возможностей трудоустройства.

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На церемонию открытия ярмарки 23 июня из Бангкока приехал постоянный секретарь Управления профессионального образования Сутхеп Читайявонг. От лица администрации провинции присутствовал вице-губернатор Данай Сунантарод. Также присутствовал представители Минтруда и входящих в него Департамента трудоустройства и Департамента развития трудовых навыков.

Выступая на открытии Job Expo Phuket 2023, господин Читайявонг заявил, что цель ярмарки – «создание рабочих мест, создание карьер, повышение качества жизни, поддержка устойчивого и ответственного развития».

Господин Читайявонг не мог не упомянуть пандемию коронавируса, последствия которой по-прежнему ощущают во многих отраслях. Для Пхукета этот вопрос особенно болезненный, поскольку за годы без туризма остров лишился людей, на которых эта отрасль держалась. Вынужденные искать новую работу, они до сих пор не спешат возвращаться в индустрию гостеприимства.

На Job Expo Phuket 2023, как несложно догадаться, вакансиям в туристической отрасли уделено особо внимание. Как отметил постоянный секретарь Читайявонг, ярмарка должна сэкономить силы и средства всем сторонам.

В ситуации, когда пхукетские отели и рестораны вывешивают списки своих срочных вакансий на билбордах в центре Пхукет-Тауна, это, действительно, актуально. Также соискатели могут побеседовать с консультантами по трудоустройству и развитию карьеры, поскольку поиск работы – это тоже навык, требующий знаний.