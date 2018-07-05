Ярмарка в Кату пройдет 27-29 июля

Муниципалитет округа Кату готовится к очередной ярмарке местной культуры, которая пройдет на Vichitsongkram Rd. с 27 по 29 июля.

5 Июля 2018 11:56:39

Фото: Phuket PR Department

Ярмарка в Кату была официально анонсирована на пресс-конференции 3 июля, участие в которой приняли представители Туристического управления Таиланда, вице-губернатор провинции Снитх Сривихок и мэр Кату Чай-Анан Сутхикун.

На пресс-конференции господин Сутхикун отметил, что в этом году ярмарка отпразднует юбилей, поскольку пройдет в десятый раз. В каждый из трех дней мероприятия гостей ждет насыщенная культурная программа, музыка, выставки и шоу, а также изобилие местной еды.

Напомним, что в XIX веке округ Кату был одним из центров оловянной отрасли, притягивавшим значительное число китайских переселенцев. Благодаря этому Кату до сих пор остается особенным районом Пхукета, где жива память об «оловянной эпохе» в истории острова.