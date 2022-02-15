Ярмарка в Чалонге как маркер проблем турбизнеса

Муниципалитет Чалонга провел ярмарку местной кухни и блюд из морепродуктов Roi Rim Lay @ Valentine’s Day. Четырехдневное мероприятие, проходившее на Soi Palai с 12 по 15 февраля, порадовало местных жителей, однако не привлекло туристов, обозначив тем самым одну из критических проблем Пхукета в настоящий момент.

Новости Пхукета

Туристы не добрались до ярмарки в Чалонге, зато пришел губернатор и другие официальные лица. Фото: Муниципалитет Чалонга

Туристы не добрались до ярмарки в Чалонге, зато пришел губернатор и другие официальные лица. Фото: Муниципалитет Чалонга

Туристы не добрались до ярмарки в Чалонге, зато пришел губернатор и другие официальные лица. Фото: Муниципалитет Чалонга

Туристы не добрались до ярмарки в Чалонге, зато пришел губернатор и другие официальные лица. Фото: Муниципалитет Чалонга

Туристы не добрались до ярмарки в Чалонге, зато пришел губернатор и другие официальные лица. Фото: Муниципалитет Чалонга

В своих выступлениях на мероприятии официальные лица много говорили о туризме и его проблемах на фоне пандемии, однако сама ярмарка по факту оказалась очередным развлекательным событием для местных жителей – пусть и приятным, но не способствующим притоку в экономику денег извне.

«Ожидается, что в этом году туристическая отрасль продолжит нести экономические потери, особенно на Пхукете. Муниципалитет Чалонга осознает важность решения проблем, оказывающих влияние на экономику, особенно в туризме», – заявил в ходе официальной части ярмарочной программы заместитель мэра Чалонга Четтханасак Лукчан.

«Муниципалитет Чалонга объединил усилия с пхукетскими офисами ряда государственных ведомств и частным сектором, чтобы провести этот фестиваль местной кухни и даров моря, целью которого как раз и является поддержка экономики на местах», – добавил он.

Господин Лукчан также констатировал очевидные проблемы, вызванные коронавирусом: «Пхукет – туристическое направление мирового уровня, но ситуация с COVID-19 нанесла удар по бизнесу в сфере туристических услуг и использования достопримечательностей, лишив нас возможности предоставлять нормальный сервис».

О статусе ярмарки в Чалонге косвенно говорит и тот факт, что в ключевой день (14 февраля) ее посетил губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Как раз тогда на мероприятии можно было оценить разнообразие культурной программы, включавшей традиционный тайские танцы, фольклорную музыку «пленг чивит», выступления юных рок звезд и даже рок-коллектива. Такая программа вполне соответствует заявленной концепции по продвижению культуры как одного из предлагаемых туристам пхукетских «товаров». Вот только самих туристов, как говорилось выше, на ярмарке или было немного, или не было вовсе. Даже редакция «Новостей Пхукета» узнала о мероприятии непосредственно перед его началом и из публикации Radio Thailand Phuket в Facebook на тайском языке.

Впрочем, даже в отсутствии туристов (не на ярмарке, а в целом) Пхукет умеет находить позитивные стороны. Так губернатор Вунсиеу заявил о том, что два года без отдыхающих из-за рубежа способствовали восстановлению морской и прибрежной экосистемы, «тем самым превращая кризис в возможность для природы восстановить силы».

«Все государственные ведомства на Пхукете должны готовиться к встрече тайских и зарубежных туристов и готовить меры по поддержке обеспечения стандартов оказания услуг, особенно в ресторанах и у туристических достопримечательностей в Чалонге. Это даст туристам уверенность в своей безопасности на фоне ситуации с COVID-19 и поможет туристической отрасли функционировать по модели новой нормальности, поскольку Пхукет экономически в основном зависит от туристический отрасли», – заявил губернатор Вунсиеу.

Говоря непосредственно о ярмарке Roi Rim Lay @ Valentine’s Day, глава провинции заявил, что она «также поспособствует распределению доходов между владельцами бизнеса и жителями в Чалонге».

Слово «распределение» здесь можно выделить, поскольку о привлечении денег из-за пределов Пхукета речь, видимо, пока не идет. Последние данные официальной статистики не показывают увеличения турпотока на остров после перезапуска программы Test & Go с 1 февраля (главное нововведение – дополнительный ПЦР-тест на пятый-шестой день пребывания).

В отчете Туристического управления Таиланда (ТАТ) за 14 февраля говорится, что в этот день остров принял 3875 авиапассажиров, что примерно соответствует тому уровню, на котором турпоток был до приостановки программы. Роста не зафиксировано.

В число прибывших входят: 1200 человек по программе Test & Go, 2568 человек по программе Phuket Sandbox, 34 человека по программе альтернативного карантина (34), а также 55 транзитных пассажиров. Количество принятых рейсов – 21.

Что касается демографии прибытий, то она также серьезных изменений не претерпела. Согласно отчету пхукетского офиса Иммиграционного бюро, с 1 ноября по 14 февраля Пхукет принял 45,9 тыс. туристов из России; 23,6 тыс. туристов из Германии; 18,9 тыс. туристов из Великобритании; 13,2 тыс. туристов из Швеции; 12,7 тыс. туристов из Франции и 10,4 тыс. туристов из Казахстана. На долю тайских туристов приходится 9,8 тыс. прибытий из 250,9 тыс. зарегистрированных с 1 ноября (впрочем, тайские туристы прибывают и автомобильным транспортом, который в статистику не входит).

Не вызывает оптимизма и ситуация с тестами на коронавирус у туристов, которая кроме эпидемиологического значения также значима и в плане выбора иностранцами места отдыха. Согласно последним данным официальных лиц, все больше иностранцев сдают положительные анализы не по прибытию, а во время второго тестирования на пятый-шестой день пребывания на острове.

Согласно последнему отчету, за воскресенье, 13 февраля, у туристов было взято 4727 анализов методом ПЦР и получено 92 положительных результата (1,95%). То есть из каждых 50 прибывших как минимум один человек точно получает вместо пляжа карантин.

Из указанных 4727 анализов 2803 были взяты по прилету. В данной группе было получено 30 положительных результатов (1,07%). На пятый-шестой день были протестированы 1924 человека. В этой группе было получено 62 положительных результата (3,2%).

Всего за период с 1 по 13 февраля анализы на COVID-19 были взяты у туристов 71531 раз. По прилету было проведено 37198 тестов с 806 положительными результатами (2,17%), на пятый-шестой день – 34333 теста с 1223 положительным результатом (3,56%).





