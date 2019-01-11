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Ярмарка у храма Wat Chalong пройдет 4-11 февраля

Мэр Чалонга Самран Джиндапхон объявил о проведении очередной, уже 111-й по счету, ярмарки у храма Wat Chaithararam (Wat Chalong).

Новости Пхукета

11 Января 2019, 12:03 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Традиционная большая ярмарка в Чалонге в этот раз пройдет с 4 по 10 февраля, рассказал господин Джиндапхон, возглавляющий организационный комитет мероприятия.

Программа ярмарки, как и в прежние годы, будет включать серию концертов. Кроме того, гостей ждут различные аттракционы и бесчисленные лотки с едой, напитками и разнообразными товарами. Вход на ярмарку свободный.

Ярмарка в Чалонге традиционно проходит в дни празднования Нового года по китайскому лунному календарю. Согласно нему, новый год – год свиньи – наступит 5 февраля.

 

 

 

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