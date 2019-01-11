Ярмарка у храма Wat Chalong пройдет 4-11 февраля

Традиционная большая ярмарка в Чалонге в этот раз пройдет с 4 по 10 февраля, рассказал господин Джиндапхон, возглавляющий организационный комитет мероприятия.
Программа ярмарки, как и в прежние годы, будет включать серию концертов. Кроме того, гостей ждут различные аттракционы и бесчисленные лотки с едой, напитками и разнообразными товарами. Вход на ярмарку свободный.
Ярмарка в Чалонге традиционно проходит в дни празднования Нового года по китайскому лунному календарю. Согласно нему, новый год – год свиньи – наступит 5 февраля.