На Пхукете продолжается ежегодная большая ярмарка у храма Wat Chalong, традиционно стартующая в преддверии китайского Нового года и продолжающаяся ровно неделю. В этом году ярмарка продолжится вплоть до 30 января включительно.

Таньялак Сакут

27 Января 2020, 04:06 PM

Ярмарка у храма Wat Chalong продолжается на Пхукете. Фото: Wat Chalong

Ярмарка у храма в Чалонге – Wat Chalong Fair – крупнейшей и старейшее из подобных мероприятий на Пхукете. В этом году ярмарка у одного из главных буддистских храмов острова проходит уже в 112-й раз.

На ярмарке можно попробовать блюда местной кухни, приобрести сувениры и прикоснуться к местной жизни. Для детей на ярмарочной площадке работают различные аттракционы, по вечерам на ярмарке проходят различные концерты и шоу, включая выступления коллективов народного танца и театрализованные постановки. Как правило, завершается ярмарка большим фейерверком в последний вечер.

«Wat Chalong – духовный и культурный центр для местных жителей, а ярмарка предоставляет людям из местного сообщества возможность собраться вместе, хорошо провести время и отдать дань уважения Будде. В каждый из дней ярмарки с 13:00 по 15:00 читаются буддистские проповеди приглашенными монахами из других регионов страны», – пояснил господин Чайват Джачатвет из пресс-службы оргкомитета ярмарки.

Сама ярмарка официально открывается в 9:00 утра и работает до полуночи. Ежевечерние концерты начинаются в 20:00.



