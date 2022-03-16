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Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале

Очередная ярмарка из серии Roi Rim Lay пройдет в Камале с 19 по 21 марта. Об этом было объявлено 14 марта на пресс-конференции с участием губернатора Наронга Вунсиеу. На мероприятии также присутствовали глава округа Кату Сиват Равангкун, мэр Камалы Джутха Думлак и другие официальные лица.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 09:00 AM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале. Фото: PR Phuket

Анонсируя ярмарку в Камале, губернатор Вунсиеу напомнил, что главная цель серии мероприятий Roi Rim Lay – стимулирование экономики провинции и предоставление местным жителям возможности заработать на жизнь.

Туристы на ярмарках могут почувствовать местный образ жизни, познакомиться с тайской культурой, а также попробовать блюда местной кухни. Традиционно особое внимание на Roi Rim Lay уделяется дарам моря.

Господин Думлак добавил, что жители Камалы позитивно встретили известие о ярмарке, поскольку район сильно пострадал от последствий коронавируса и рад любой возможности заработать.

«Более 74 торговцев откроют ларьки на ярмарке», – заявил господин Думлак.

Кроме еды и местных товаров, посетителей ждет развлекательная программа. 19 марта на мероприятии будут выступать группа Kamala Band и фольклорный ансамбль с острова Сирэ. Также запланировано шоу в стиле кабаре. 20 марта также планируется народная музыка и кулинарная демонстрация в исполнении шефа по имени Понд, уроженца Камалы и участника шоу Iron Chef Thailand. 21 марта пройдет мини-концерт тайского исполнителя Тхидета Тхонгапичарта.

 

 

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